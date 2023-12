تطلق SpaceX مهمة Starlink 7-9 بقدرات الاتصال المباشر بالخلية

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX مهمتها Starlink 7-9، وتنشر 21 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض. يحمل هذا الإطلاق أهمية خاصة لأنه يقدم أول ستة أقمار صناعية تتمتع بقدرات الاتصال المباشر بالخلية. تهدف هذه الميزة الجديدة إلى توفير وصول عالمي إلى الرسائل النصية والمكالمات والتصفح من أي مكان، بما في ذلك الأرض أو البحيرات أو المياه الساحلية.

ومن المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل المهمة في الساعة 9:19 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. يمكن للمشاهدين الاستماع إلى Spaceflight Now للحصول على تغطية مباشرة تبدأ قبل 30 دقيقة من الإقلاع.

تم الإعلان في البداية عن وظيفة الاتصال المباشر بالخلية لشبكة Starlink من قبل مؤسس SpaceX Elon Musk خلال حدث في أغسطس 2022. ووصف Musk هذه الإمكانية بأنها ستغير قواعد اللعبة، حيث تقضي على مناطق الاتصال الميتة حتى في المناطق النائية من العالم. والهدف هو أن تظل الهواتف عاملة حتى في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية الشديدة أو عندما تتضرر أبراج الهواتف المحمولة.

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني حصل عليها قسم ترخيص الأقمار الصناعية التابع للاتصالات الفيدرالية، تخطط SpaceX لإطلاق ما يقرب من 840 قمرًا صناعيًا قادرًا على الاتصال المباشر بالخلية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع عمليات إطلاق مستمرة بعد تلك الفترة. تعد عمليات الإطلاق هذه جزءًا من جهود SpaceX لتقديم الخدمة التجارية بحلول عام 2024.

ستعمل خدمة Starlink المباشرة إلى الخلية بالتعاون مع مختلف مقدمي الخدمات على مستوى العالم. بالإضافة إلى الشراكة مع T-Mobile في الولايات المتحدة، انضمت SpaceX أيضًا إلى شركات في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا.

في الأصل، خططت شركة SpaceX لنشر الخدمة باستخدام أقمار Starlink V2 الصناعية. ومع ذلك، نظرًا لحجمها، تتطلب هذه الأقمار الصناعية استخدام المركبة الفضائية للإطلاق. في حين أن أقمار Starlink V2 قد لا تزال تستضيف معظم الهوائيات الموجودة في المدار، فإن الإطلاق الحالي سيستخدم أقمار Starlink V2 Mini.

بعد المرحلة الأولى من فصل Falcon 9، سيهبط المعزز على متن الطائرة بدون طيار المسماة "Of Course I Still Love You" في المحيط الهادئ. إن واجهات الحمولة النافعة التي تحتوي على أقمار Starlink الصناعية أثبتت كفاءتها في الطيران، على الرغم من أن SpaceX لم تكشف عن عدد المهام التي قامت بها قبل هذا الإطلاق.