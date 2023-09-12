SpaceX تطلق 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink لتوسيع خدمة الإنترنت

أطلقت شركة SpaceX بنجاح مجموعة أخرى من الأقمار الصناعية لخدمة الإنترنت Starlink الخاصة بها من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا. قامت المهمة، المعروفة باسم Starlink Group 7-2، بنشر 21 قمرًا صناعيًا من الجيل الثاني من Starlink في المدار. هذه الأقمار الصناعية، والتي تسمى V2 Mini، هي نسخة مكثفة من أقمار Starlink كاملة الحجم المخطط لها للإطلاق في المستقبل باستخدام مركبة Starship القابلة لإعادة الاستخدام من SpaceX.

انطلق صاروخ فالكون 9 في مسار جنوبي، مع إطلاق المرحلة الأولى لمدة دقيقتين ونصف تقريبًا قبل أن تتولى المرحلة الثانية المهمة. هبط معزز المرحلة الأولى، في رحلته الحادية عشرة، بنجاح على متن السفينة بدون طيار "بالطبع ما زلت أحبك" الواقعة قبالة ساحل باجا كاليفورنيا.

أكملت المرحلة الثانية احتراقها الأول للوصول إلى مدار التوقف الأولي وستتحرك لمدة 45 دقيقة تقريبًا قبل إطلاق ثانٍ للوصول إلى المدار المقصود. ومن المقرر أن يتم نشر الأقمار الصناعية الـ 21 بعد حوالي ساعة ودقيقتين من الإطلاق.

وبهذا الإطلاق يصل إجمالي عدد أقمار Starlink التي أطلقتها SpaceX إلى 5,070، وفقًا لجوناثان ماكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية. أعلنت شركة SpaceX عن وجود أكثر من 1.5 مليون مشترك في Starlink، مع توفر خدمة الإنترنت في أكثر من 60 دولة.

مع كل إطلاق لـ Starlink، تهدف SpaceX إلى توسيع تغطية النطاق العريض العالمية وتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة للمناطق النائية. إن نشر هذه الأقمار الصناعية يجعلنا نقترب خطوة أخرى من تحقيق هذا الهدف.

مصادر:

– سبيس اكس

– جوناثان ماكدويل، مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية