في لعبة الكلمات المتقاطعة التي تم إصدارها مؤخرًا بالتعاون بين Brooke Husic وBrendan Emmett Quigley، حظي القائمون على الحل بتجربة مليئة بالتحديات ومسلية. جلب هذا الثنائي الديناميكي أساليبهما ووجهات نظرهما الفريدة لإنشاء شبكة مليئة بالإدخالات المثيرة للاهتمام والتي أبقت المحللين منخرطين طوال الوقت.

في حين أن بعض الإدخالات كانت مألوفة، قدم البعض الآخر كلمات وعبارات جديدة، مما سمح للمحللين بتوسيع معرفتهم ومفرداتهم. كان من المنعش تجربة الكلمات المتقاطعة التي تختلف عن التقاليد النموذجية التي غالبًا ما تُرى في ألغاز نيويورك تايمز. تتمتع الألغاز التي يقدمها Husic وQuigley في أماكن أخرى بأصوات مميزة تضيف لمسة مبهجة إلى تجربة الحل.

وجد القائمون على الحل أنفسهم يبتعدون عن القدرة على التنبؤ المعتادة لحل الألغاز. تم تصميم القرائن بذكاء وتتطلب اهتمامًا دقيقًا وتحليلاً مدروسًا. حتى أن بعض المحللين تطلبوا جلسات متعددة لإكمال الكلمات المتقاطعة، وهو دليل على مستوى صعوبة اللغز.

قدم التعاون بين Husic وQuigley تحديًا جديدًا لمن يقومون بحل اللغز، مما أدى إلى إعدادهم للغز يوم السبت. أعرب العديد من المتحمسين عن أملهم في رؤية المزيد من التعاون من هذا النوع في الألغاز المستقبلية.

في جميع أنحاء الكلمات المتقاطعة، اختبرت القرائن الصعبة مهارات حل الكلمات المتقاطعة. من اسم العلم المخفي الذي يشير إلى كتاب الأرقام إلى التلاعب بالكلمات باستخدام عبارة "اصنعها؟" مقابل "RISE"، كان أصحاب الحلول يواجهون تحديًا مستمرًا للتفكير خارج الصندوق. أدلة مثل "غطاء السرير" مع الإجابة غير المتوقعة مثل "التربة" و"مجموعة أوراق البرسيم؟" أضاف الكشف عن "INNS" عنصر المفاجأة.

أثبت لغز الكلمات المتقاطعة هذا أن حله يمكن أن يكون ممتعًا ومفيدًا. لقد دفعت أصحاب الحلول إلى التفكير بشكل مختلف، وتوسيع معرفتهم، واحتضان إثارة التحدي الجديد. بشكل عام، أظهر التعاون بين Husic وQuigley موهبتهما في إنشاء ألغاز جذابة ومثيرة للتفكير والتي تركت من يحلونها سعداء ويريدون المزيد.