تحصل سيارة BMW E46 M3 على ترقية وحشية بقوة V10

أصبحت مقايضة المحرك اتجاهًا شائعًا في مجتمع BMW، حيث يسعى المتحمسون باستمرار لدفع سيارات Bimmers المفضلة لديهم إلى مستويات جديدة من الأداء. بينما رأينا نصيبنا العادل من استبدال المحرك، فإن هذا المشروع بالتحديد يأخذه إلى مستوى جديد تمامًا.

نجمة هذا الفيديو هي سيارة BMW E46 M3 سوداء اللون، وهي سيارة معروفة بالفعل بقوتها وأدائها المذهل. مجهزة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.2 لتر، لم تكن سيارة E46 M3 بطيئة على المسار. ومع ذلك، أراد مالك سيارة M3 أن يأخذ خطوة إلى الأمام ويطلق العنان لمزيد من القوة الحصانية والإثارة.

بدلاً من اختيار تبديل المحرك التقليدي، قرر المالك أن يقوم بكل شيء ويزرع محرك V5.0 سعة 10 لتر من E60 M5. إن محرك V10 القوي هذا، وهو محرك V10 الوحيد الذي تم إنتاجه على الإطلاق بواسطة BMW، يوفر قوة قدرها 500 حصان و384 رطل قدم من عزم الدوران. ولكن هذا لم يكن كافيا للمالك. مع بعض التعديلات، بما في ذلك خريطة المحرك المحدثة، تنتج سيارة M3 الوحشية الآن حوالي 520 حصانًا.

ما يميز ترقية الأداء هذه حقًا هو اختيار ناقل الحركة. ويقترن محرك V10 بناقل حركة ثنائي القابض من مصدر E92، مما يرتقي بتجربة القيادة إلى مستوى جديد كلياً. بينما يأخذنا الفيديو في جولة مثيرة حول نوربورغرينغ، يصبح من الواضح تمامًا أن سيارة M3 هذه ليست سيارة المسار العادية.

بفضل سرعتها المذهلة وصوت محرك V10، تبرز سيارة BMW E46 M3 بين السيارات عالية الأداء على المسار. فهو يتفوق بسهولة على المنافسين، ويترك انطباعًا دائمًا. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها مشروع BMW V10، لكنه بالتأكيد يضيف إلى القائمة المتزايدة من مقايضات المحرك الرائعة التي تدفع حدود ما يمكن أن تحققه BMW.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المحرك الذي قام صاحب السيارة BMW E46 M3 السوداء باستبداله؟

ج: استبدل المالك المحرك الأصلي سداسي الأسطوانات بمحرك V5.0 سعة 10 لتر من طراز E60 M5.

س: ما مقدار القدرة الحصانية التي تنتجها سيارة BMW E46 M3 المحدثة؟

ج: مع بعض التعديلات، أصبح الطراز M3 الذي تمت ترقيته ينتج الآن حوالي 520 حصانًا.

س: ما هو ناقل الحركة الذي يرتبط به محرك V10؟

ج: يرتبط المحرك V10 بناقل حركة ثنائي القابض من مصدر E92، مما يعزز تجربة القيادة بشكل عام.