في مشهد الأمن السيبراني سريع التطور اليوم، تواجه الشركات العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بحماية أصولها وبياناتها. تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في النهج المنعزل للأمان، حيث تعمل فرق مختلفة داخل المؤسسة بشكل مستقل، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة والإرهاق وزيادة المخاطر. ومع ذلك، فإن الحلول المبتكرة مثل منصة الشبكة السيبرانية الخاصة بـ LinkShadow تُحدث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع الأمن السيبراني.

يؤكد باتريك رامسير، نائب الرئيس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في LinkShadow، على حاجة الشركات إلى الابتعاد عن النهج التقليدي المنعزل. وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات دمج عملياتها الأمنية في منصة موحدة، والقضاء على الضوضاء غير الضرورية والتركيز على المعلومات الأكثر أهمية. تعمل منصة الشبكة السيبرانية الخاصة بـ LinkShadow كبرنامج وسيط، حيث تقوم بتجميع البيانات من أنظمة مختلفة مثل كشف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR)، وأنظمة كشف التسلل (IDS)، وجدران الحماية. ومن خلال التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقوم المنصة بربط هذه البيانات وتحليلها، مما يوفر رؤى قيمة واستجابات آلية.

تدعو شركة Gartner، وهي شركة أبحاث واستشارات رائدة، إلى إنشاء بنية شبكية للأمن السيبراني كحل لمشكلة الأمان المنعزلة. ويعزز هذا النهج الترابط والتعاون بين أنظمة الأمان المختلفة، مما يمكّن المؤسسات من اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية.

إحدى الفوائد الرئيسية لاعتماد منصة شبكية إلكترونية مثل LinkShadow هي تحسين الكفاءة. فبدلاً من قضاء فرق الأمن ساعات لا تحصى في التحقيق في النتائج الإيجابية الكاذبة، يمكنهم التركيز على التهديدات الحقيقية، مما يقلل من إجهاد التنبيه ويزيد الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة إمكانية الكشف والاستجابة بشكل أسرع، مما يقلل من وقت البقاء - وهي المدة التي يظل فيها التهديد غير مكتشف داخل الشبكة.

التحدي الحاسم الآخر الذي أبرزه رامسير هو النقص في المتخصصين المهرة في مجال الأمن السيبراني. ومن خلال الاستفادة من منصة الشبكة السيبرانية، يمكن للمؤسسات تحسين القوى العاملة الحالية لديها من خلال أتمتة المهام الروتينية والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. وهذا يحرر خبراء الأمن للتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الأساسي بالنسبة للشركات هو كيفية توفير المال دون المساس بالأمن. تعالج منصة الشبكة السيبرانية الخاصة بـ LinkShadow هذه المشكلة من خلال إظهار توفير واضح في التكاليف. ومن خلال تبسيط العمليات الأمنية، وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة، وتقليل وقت المكوث، وتحسين تخصيص الموارد، يمكن للمؤسسات تحقيق كفاءات كبيرة وخفض التكاليف.

وفي الختام، فإن النهج التقليدي المنعزل فيما يتعلق بالأمن أصبح عفا عليه الزمن. إن تبني حلول جديدة مثل منصات الشبكات السيبرانية يمكّن المؤسسات من التحرر من الصوامع، وتعزيز وضع الأمن السيبراني لديها، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات المترابطة في الوقت الفعلي. مع استمرار تطور مشهد التهديدات، يجب على الشركات اعتماد أساليب مبتكرة لحماية أصولها بشكل فعال.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو النهج المنعزل للأمن؟

ج: يشير النهج المنعزل للأمان إلى ممارسة وجود فرق منفصلة، ​​كل منها مسؤول عن منتجات أو مهام أمنية محددة، دون التعاون والتكامل الفعال فيما بينها.

س: كيف تعمل منصة الشبكة السيبرانية؟

ج: تعمل منصة الشبكة السيبرانية كبرنامج وسيط، حيث تقوم بتجميع البيانات من أنظمة الأمان المختلفة وتوفير رؤى مترابطة. يتم استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة العمليات وتحسين الكفاءة وتعزيز قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.

س: ما هي فوائد منصة الشبكة السيبرانية؟

ج: من خلال اعتماد منصة شبكية إلكترونية، يمكن للمؤسسات تحقيق كفاءة محسنة، وتقليل إرهاق التنبيه، واكتشاف التهديدات والاستجابة لها بشكل أسرع، وتخصيص الموارد على النحو الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه المنصات في معالجة النقص في المتخصصين المهرة في مجال الأمن السيبراني من خلال أتمتة المهام الروتينية.

س: كيف يمكن للمؤسسات توفير المال باستخدام منصة الشبكة السيبرانية؟

ج: توفر منصة الشبكة السيبرانية وفورات واضحة في التكاليف من خلال تبسيط العمليات الأمنية، وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة، وتقليل وقت المكوث، وتحسين تخصيص الموارد. وتؤدي هذه الكفاءات إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف دون المساس بالأمن.