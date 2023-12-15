مهرجان موسيقى الريف الجديد قادم إلى مقاطعة جرين في عام 2024

من المقرر أن يقام مهرجان لموسيقى الريف يسمى "Country Beat" في مقاطعة جرين في عام 2024. وسيضم الحدث، الذي سيقام في حديقة جرين فالي ذات المناظر الخلابة يوم 15 يونيو الساعة 7:30 مساءً، تشكيلة من أفضل موسيقى الريف. الفنانين.

أحد أبرز نجوم موسيقى Country Beat هو هانك طومسون، المشهور بأغانيه التي تتصدر القائمة مثل "The Wild Side of Life" و"Honky Tonk Girl". من المؤكد أن حضور طومسون النشط والجذاب على المسرح سيأسر الجمهور ويخلق تجربة لا تُنسى.

ومن أبرز معالم المهرجان نجمة الريف الصاعدة ليلي أندرسون، المعروفة بأغانيها المفعمة بالحيوية وكلماتها المتناغمة. تلقى ألبوم أندرسون الأخير، "رحلة الحياة"، إشادة من النقاد، حيث أظهر تنوعها كفنانة.

قالت مديرة المهرجان سارة جونسون: "يسعدنا أن نجلب موسيقى Country Beat إلى مقاطعة Greene للمرة الأولى". "لقد حظينا باستجابة مذهلة من المجتمع العام الماضي، ولا يمكننا الانتظار للبناء على هذا النجاح مع تشكيلة الموسيقيين الموهوبين لهذا العام."

سيتم طرح تذاكر Country Beat للبيع يوم الجمعة 1 مايو في الساعة 10 صباحًا. وتتراوح الأسعار من 45 دولارًا أمريكيًا للقبول العام إلى 100 دولارًا أمريكيًا للوصول لكبار الشخصيات، والذي يتضمن مقاعد حصرية وامتيازات خلف الكواليس. ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

يترقب عشاق موسيقى الريف ورواد المهرجانات بفارغ الصبر وصول موسيقى الريف. بفضل موقعه الخلاب ومجموعة ممتازة من أعمال موسيقى الريف، يعد هذا الحدث بأن يكون من أبرز الأحداث في موسم المهرجانات الموسيقية. لا تفوت فرصة أن تكون جزءًا من هذه التجربة التي لا تنسى. احصل على التذاكر الخاصة بك اليوم!