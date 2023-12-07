إطلاق المنك يثير الخوف بين المزارعين المحليين

في حادثة مروعة وقعت العام الماضي، تم إطلاق آلاف من حيوانات المنك من مزرعة في مقاطعة فان ويرت بولاية أوهايو، مما تسبب في قلق السكان المحليين. قام المشتبه بهم المسؤولون عن الحادث بتدمير السياج في مزرعة Lion Farms USA Mink Farm، مما أدى إلى إطلاق ما يقدر بنحو 40,000 من المنك في البرية. ويشكل الإطلاق تهديدًا للنظام البيئي المحلي، ولا سيما التأثير على الطيور التي تعشش في الأرض مثل الدجاج والديوك الرومية.

وأعربت إحدى السكان المتضررين، كيرستن بارنهارت، عن قلقها بشأن إطلاق سراح المنك، لأنها تمتلك مجموعة متنوعة من الطيور. اتخذت إجراءات فورية لتأمين حظيرتها لكنها شعرت بالصدمة عندما وجدت دجاجة ميتة ورأسها مفقود في الحظيرة. لحسن الحظ، نجا ديكها، المسمى جاك، من الحادث بخدوش طفيفة وتعافى تمامًا.

امتد تأثير إطلاق المنك إلى ما هو أبعد من مزرعة بارنهارت. وأفاد أبناء عمومتها، الذين كانوا يمتلكون قطيعًا من البط، أنهم فقدوا حوالي عشرة منهم بسبب هجمات المنك. وسلطت هذه الحوادث الضوء على الخطر المحتمل الذي يشكله المنك في المزارع المحلية.

ومع ذلك، منذ وقوع الحادث، لم ترد تقارير أخرى عن وجود المنك في المزارع في المنطقة، وفقًا لإدارة الموارد الطبيعية في ولاية أوهايو. في حين أن العدد الدقيق لحيوانات المنك في البرية لا يزال مجهولًا، فمن المحتمل أن يكون إغلاق مزرعة المنك بعد إطلاقها قد ساهم في انخفاض هجمات المنك.

وأثار إغلاق مزرعة المنك أيضًا تكهنات بين السكان المحليين، الذين يعتقدون أنه سيتم إعادة توظيف المنشأة كمزرعة للديوك الرومية. يمكن أن يوفر هذا التحول فرصة جديدة للمزارعين في المنطقة مع المساعدة في ضمان سلامة مواشيهم.

على الرغم من أن إطلاق المنك تسبب في اضطراب كبير وقلق بين المزارعين المحليين، إلا أن الحادث سلط الضوء أيضًا على أهمية حماية والحفاظ على التوازن الدقيق للنظام البيئي المحلي. أصبح المزارعون مثل بارنهارت الآن أكثر يقظة في تأمين حظائرهم، وضمان سلامة حيواناتهم، ومنع المواجهات المستقبلية مع المنك أو غيرها من التهديدات المحتملة.