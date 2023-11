يقدم تحديث Lies of P 1.3.0.0 تحسينات مثيرة في أسلوب اللعب

By

أصدرت للتو لعبة تقمص الأدوار والحركة التي نالت استحسانًا كبيرًا، Lies of P، آخر تحديث لها، الإصدار 1.3.0.0. يقدم هذا التحديث مجموعة من الميزات والمحتوى الجديد، بالإضافة إلى تغييرات كبيرة في التوازن من المؤكد أنها ستعزز تجربة اللعب الشاملة.

إحدى الإضافات الأكثر إثارة في هذا التحديث هي تقديم أزياء جديدة. يمكن للاعبين الآن العثور على هذه الأزياء في قائمتي "المعدات" و"الحقيبة". من بين الإضافات الجديدة "قبعة الكيميائي" و"قناع صائد الكنز" و"ملابس صيد صائد الكنز" و"نظارات الزمرد الوهمية". لا تضيف هذه الأزياء لمسة بصرية جديدة إلى اللعبة فحسب، بل تقدم أيضًا مكافآت إحصائيات فريدة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة فئة جديدة إلى قائمة الأزياء، مما يسمح للاعبين بتجهيز الأقنعة والإكسسوارات معًا في قسم الشعر. يمنح هذا اللاعبين المزيد من خيارات التخصيص ويسمح لهم بإنشاء مظهرهم الفريد.

يتضمن التحديث أيضًا تعديلات مختلفة على التوازن لتحسين طريقة اللعب. تم تقليل صعوبة الملعب، مما يضمن تجربة أكثر سلاسة ومتعة للاعبين. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل سرعة هجوم بعض الوحوش لجعل هجماتهم أكثر سهولة. تمت أيضًا زيادة مدة فترات توقف الوقوف لبعض الوحوش، وتم تعديل مواقع ظهور الوحوش والفخاخ لتناسب تدفق اللعبة بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، تم تغيير قدرة P-Organ "Rising Dodge" إلى قدرة افتراضية، مما يوفر للاعبين إمكانية وصول أكبر منذ بداية اللعبة. تم إجراء تعديلات على التوازن القتالي أيضًا، بما في ذلك زيادة الضرر لبعض الأسلحة، وتحسين معدلات الزناد لكسر الموقف، وتعديلات على سرعات الهجوم وأوقات الشحن لأنواع مختلفة من الأسلحة.

كان مجتمع Lies of P ينتظر بفارغ الصبر هذا التحديث، وكانت الاستجابة حتى الآن إيجابية للغاية. أصبح بإمكان اللاعبين الآن الاستمتاع بتجربة لعب أكثر دقة وتوازنًا، مع تجربة خيارات الأزياء الجديدة أيضًا لتخصيص شخصياتهم.

أسئلة وأجوبة:

س: متى تم إصدار Lies of P؟

ج: تم إصدار Lies of P في 18 سبتمبر 2021.

س: ما هي المنصات التي تتوفر عليها Lies of P؟

ج: Lies of P متاحة على PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X وS والكمبيوتر الشخصي عبر Steam وMac عبر Mac App Store.

س: ما هو أسلوب اللعب في Lies of P؟

ج: Lies of P هي لعبة تقمص الأدوار وحركة تشبه الروح تعيد تصور الحكاية الخيالية الكلاسيكية لبينوكيو في بيئة لعب بأسلوب Bloodborne.

س: ما هي نتيجة المراجعة لـ Lies of P؟

ج: IGN أعطت Lies of P درجة 8/10 في مراجعتها.

س: هل يمكنني العثور على دليل تفصيلي لـ Lies of P؟

ج: نعم، يقدم موقع IGN دليلاً تفصيليًا حول Lies of P للاعبين الذين يحتاجون إلى التوجيه أثناء رحلة اللعب الخاصة بهم.

س: هل هناك أي إصلاحات للأخطاء في التحديث 1.3.0.0؟

ج: نعم، يتضمن التحديث العديد من إصلاحات الأخطاء، ومعالجة مشكلات مثل إطلاق الشخصية في السماء، والحرس المثالي غير المقصود، والهجمات غير القابلة للحراسة، والمزيد.

س: هل هناك أي تحسينات للاعبين غير الإنجليز؟

ج: نعم، يتضمن التحديث ترجمات محدثة وإصلاحات للأخطاء المطبعية باللغات الإنجليزية والصينية واليابانية.

س: هل يمكنني التواصل مع محرر أخبار المملكة المتحدة في IGN، ويسلي ين بول؟

ج: نعم، يمكنك الاتصال ويسلي على [البريد الإلكتروني محمي].