الأسلحة الملحمية لأكاذيب P: لعبة حركة مستوحاة من بينوكيو

في لعبة الحركة Lies of P التي طال انتظارها، سيدخل اللاعبون إلى عالم مظلم وملتوي يذكرنا بحكاية بينوكيو الشهيرة. مع إصدارها المقرر في 19 سبتمبر 2023، على منصات متعددة، بما في ذلك PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي عبر Steam، يعرض المقطع الدعائي الذي تم الكشف عنه مؤخرًا ترسانة الأسلحة الفريدة والمتنوعة للعبة.

يقدم المقطع الترويجي Lies of P لمحة مثيرة عن نظام القتال المكثف داخل اللعبة. سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى مجموعة من الأسلحة المجمعة والمميزة التي ستجعل معاركهم مثيرة ومذهلة بالتأكيد. من السيوف الأثيرية إلى الأقواس المسحورة، يحمل كل سلاح قدراته وأسلوب لعبه المميزين، مما يوفر للاعبين تجربة قتالية غامرة ومتنوعة.

بينما يركز المقطع الدعائي في المقام الأول على عرض الأسلحة، فإنه يلمح أيضًا إلى بناء العالم المعقد للعبة. تدور أحداث لعبة Lies of P في بيئة مظلمة وغامضة، ومن المقرر أن تأخذ اللاعبين في رحلة مثيرة عبر نسخة ملتوية من قصة Pinocchio. يعد الجمع بين القتال العنيف والسرد الغني بتجربة غامرة لمحبي ألعاب الحركة ومحبي الحكاية الخيالية الكلاسيكية.

مستمدة من النوع الشبيه بـ Souls، ستقدم Lies of P طريقة لعب مليئة بالتحديات تكافئ المثابرة والمهارة. سيحتاج اللاعبون إلى إتقان تعقيدات كل سلاح والاستفادة من قدراتهم الفريدة للتغلب على الأعداء والزعماء الهائلين. ومع تقدمهم في اللعبة، سيكتشف اللاعبون الحقيقة وراء الأكاذيب، مما يضيف عمقًا وإثارة إلى السرد العام.

بفضل طريقة لعبها الجذابة، وصورها المذهلة، وعالمها المستوحى من إحدى أكثر القصص المحبوبة على الإطلاق، تتشكل Lies of P لتكون تجربة ألعاب لا تُنسى. استعد لاستخدام أسلحة غير عادية وانطلق في مغامرة مظلمة وساحرة عند إطلاق اللعبة في سبتمبر 2023.

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