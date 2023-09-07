Lian Li O11D EVO XL: حافظة كمبيوتر قابلة للتخصيص وغنية بالميزات

يعد Lian Li O11D EVO XL أحدث عرض من شركة المكونات التايوانية Lian Li. تعاونت شركة Lian Li، المعروفة بحافظات الكمبيوتر الشخصي والمراوح المتميزة، مع مراجع الأجهزة الألماني der8auer لإنشاء حقيبة كبيرة توفر نطاقًا واسعًا من الميزات وخيارات التخصيص.

بقياس (عمق) 522 ملم × (عرض) 304 ملم × (ارتفاع) 531.9 ملم، يعد O11D EVO XL نموذجًا كبيرًا لـ O11D EVO السابق. وهو يدعم أحجام اللوحة الأم المختلفة، بما في ذلك E-ATX، وATX، وMicro-ATX، وMini-ITX. تتميز العلبة بإطار فولاذي وألواح زجاجية مقواة مقاس 4.0 ملم ولمسات من الألومنيوم.

إحدى الميزات البارزة في O11D EVO XL هي دعمه للتبريد السائل. يمكن أن يستوعب ما يصل إلى ثلاثة مشعات يصل حجمها إلى 420 مم، مع خيارات للتثبيت على الجزء العلوي أو الجانبي أو السفلي من العلبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيل مشعاع واحد مقاس 120 ملم بعادم العلبة. تتميز درج اللوحة الأم بارتفاع قابل للتعديل، مما يسمح بالتركيب والتعديل المريح لأنظمة التبريد السائلة.

تعد إدارة الكابلات أيضًا أولوية في تصميم O11D EVO XL. تشتمل العلبة على أشرطة لإبقاء جميع الأسلاك مخفية خلف اللوحة الأم، مما يضمن تصميمًا داخليًا نظيفًا ومنظمًا.

خيارات التخزين في O11D EVO XL وفيرة. توجد ثلاث فتحات SSD مقاس 2.5 بوصة خلف درج اللوحة الأم واثنين من أقفاص محرك الأقراص القابلة للتدوير والتي يمكنها دعم ما يصل إلى أربعة محركات أقراص تخزين مقاس 2.5 بوصة أو 3.5 بوصة. تحتوي أقفاص محرك الأقراص على طاقة موجهة مسبقًا ووصلات SATA لسهولة التركيب.

يوفر O11D EVO XL المرونة في اتجاهه. على الرغم من أنه يتم استخدام اليد اليمنى بشكل افتراضي، إلا أنه يمكن عكس الحالة تمامًا للمستخدمين الذين يفضلون تصميم واجهة العرض ذات التوجه الأيسر. تشتمل العلبة أيضًا على دعامة مضادة للترهل لوحدة معالجة الرسومات (GPU) مُعاد تصميمها لدعم بطاقات الرسومات الكبيرة، بالإضافة إلى مشابك وحدة معالجة الرسومات (GPU) الخالية من الأدوات التي تعمل على تأمين أغطية فتحة توسيع PCIe مغناطيسيًا.

بشكل عام، يعد Lian Li O11D EVO XL عبارة عن حقيبة كمبيوتر قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع التركيز على التبريد السائل وإدارة الكابلات. إن دعمه للمشعات المتعددة، وصينية اللوحة الأم القابلة للتعديل، وخيارات التخزين الواسعة تجعله الخيار الأفضل للمتحمسين الذين يتطلعون إلى بناء نظام عالي الأداء ومنظم جيدًا.

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Lian Li O11D EVO XL Media Kit - المعلومات المقدمة