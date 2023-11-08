نقدم لكم شاشات الألعاب UltraGear الجديدة مقاس 45 بوصة من إل جي

كشفت LG مؤخرًا عن أحدث إضافاتها إلى تشكيلة UltraGear: شاشات الألعاب فائقة الاتساع مقاس 45 بوصة. بفضل المواصفات الرائعة والأسعار المعقولة، توفر هذه الشاشات للاعبين تجربة ألعاب غامرة دون إنفاق الكثير من المال.

تعد أجهزة UltraGear 45GR65DC و45GR75DC بدائل أصغر قليلاً وأكثر ملاءمة للميزانية من نظيراتها الأكبر مقاس 49 بوصة. تتميز هذه الشاشات بدقة تبلغ 5120 × 1440 ولوحات VA منحنية 1500R ودعم 95 بالمائة من سلسلة DCI-P3، وتنتج ألوانًا نابضة بالحياة ومرئيات حادة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مجهزة بـ VESA DisplayHDR 600، وVESA Adaptive Sync، وAMD FreeSync Premium Pro، مما يسمح بلعب سلس مع معدل تحديث يصل إلى 200 هرتز.

في حين أن كلا الشاشتين تقدمان أداءً مشابهًا، فإن شاشة 45GR75DC تتمتع بميزة إضافية تتمثل في وجود منفذ USB-C مع توصيل طاقة بقدرة 90 وات. وهذا يجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يرغبون في توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب الخاصة بهم بنفس الشاشة. كمكافأة إضافية، تقدم LG مكبر صوت مجاني للعملاء الذين يطلبون مسبقًا 45GR75DC قبل اليوم التاسع عشر.

تشتمل خيارات الاتصال لكلتا الشاشتين على مدخل DisplayPort 1.4 ومنفذي HDMI 2.1 ومنفذ USB-B 3.0 للتحميل ومنفذين للتنزيل ومقبس سماعة الرأس. بفضل تصميمها الأنيق والعصري، فإن هذه الشاشات ليست عملية فحسب، بل إنها أيضًا ممتعة من الناحية الجمالية.

إذا كنت تتطلع إلى شاشات LG Ultragear أو Samsung G49 الأكبر مقاس 9 بوصة ولكن تم تأجيلها بسبب حجمها أو سعرها، فإن شاشات UltraGear مقاس 45 بوصة توفر بديلاً مقنعًا. بسعر 799 دولارًا أمريكيًا لـ 45GR65DC و 899 دولارًا أمريكيًا لـ 45GR75DC، توفر هذه الشاشات قيمة ممتازة مقابل المال.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني استخدام شاشات UltraGear مقاس 45 بوصة مع كمبيوتر الألعاب الخاص بي؟

قطعاً! تم تصميم هذه الشاشات مع وضع اللاعبين في الاعتبار وتوفر جميع المنافذ والميزات اللازمة للاتصال بجهاز كمبيوتر مخصص للألعاب.

2. ما هو الفرق بين 45GR65DC و45GR75DC؟

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هذه الطرازات في وجود منفذ USB-C مع توصيل طاقة بقدرة 90 وات في 45GR75DC. إذا كنت تنوي استخدام الشاشة مع كمبيوتر محمول للعمل، فسيكون هذا الإصدار هو الاختيار المناسب.

3. هل يمكنني استخدام هذه الشاشات للعمل الاحترافي؟

نعم، توفر شاشات UltraGear مقاس 45 بوصة دقة ألوان ممتازة ونطاقًا لونيًا واسعًا، مما يجعلها مناسبة للمهام الاحترافية مثل تحرير الصور وتصميم الجرافيك.

4. هل هذه الشاشات متوافقة مع وحدات التحكم مثل PlayStation أو Xbox؟

نعم، تدعم هذه الشاشات منفذ HDMI 2.1، المتوافق مع أحدث وحدات التحكم في الألعاب. أنها توفر تجربة ألعاب رائعة لمستخدمي وحدة التحكم.

(المصدر: verizon.com)