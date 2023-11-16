نقدم لكم شاشة Ergo 32K الذكية مقاس 4 بوصة من LG: الترقية النهائية لمحطة العمل

إذا كنت تبحث عن شاشة عالية الجودة تجمع بين ميزات التلفزيون الذكي ووظائف العمل الاستثنائية، فلا تبحث سوى عن شاشة Ergo 32K الذكية من LG مقاس 4 بوصة. بسعر 396.99 دولارًا فقط، أي أقل من السعر المعتاد البالغ 500 دولار، توفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة غامرة بقيمة لا تقبل المنافسة.

بفضل شاشتها مقاس 32 بوصة بدقة UHD 4K، تقدم شاشة LG هذه صورًا واضحة تمامًا وألوانًا زاهية، مما يضمن إحياء كل التفاصيل. يضمن إعادة إنتاج الألوان DCI-P3 بنسبة 90% (النوع) تمثيلًا دقيقًا ودقيقًا للألوان، مما يجعله مثاليًا للاستخدام الاحترافي والترفيه الشخصي.

توفر شاشة Ergo Smart Monitor مقاس 22 بوصة من LG، المجهزة بنظام التشغيل webOS32، وصولاً سهلاً إلى مجموعة واسعة من التطبيقات المدمجة، بما في ذلك خدمات البث الشهيرة مثل Netflix. قم بالتبديل بسلاسة بين العمل واللعب بأقصى قدر من الراحة والكفاءة.

إحدى الميزات البارزة لهذه الشاشة هي حامل Ergo، الذي يسمح لك بتثبيتها بشكل آمن على الجزء الخلفي من مكتبك، مما يعزز تجربة المشاهدة الخاصة بك من خلال توفير الزاوية والموضع المثاليين. قل وداعًا لإجهاد الرقبة والانزعاج الناتج عن وضع الشاشة غير المناسب.

علاوة على ذلك، تتميز شاشة LG Ergo الذكية بمنفذ USB-C بقدرة 65 وات، مما يتيح الاتصال السلس بجهاز MacBook الخاص بك أثناء تشغيل الجهاز المضيف في نفس الوقت. لا مزيد من الكابلات المتشابكة أو محولات الطاقة المتعددة التي تشوش مساحة العمل الخاصة بك.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن استخدام هذه الشاشة لكل من العمل والترفيه الشخصي؟

قطعاً! تم تصميم شاشة Ergo 32K الذكية مقاس 4 بوصة من LG لتلبية الاحتياجات المهنية والشخصية، وذلك بفضل ميزاتها المتنوعة وجودة الصورة الاستثنائية.

هل تدعم هذه الشاشة خدمات البث؟

نعم، إنها تأتي مع تطبيقات مدمجة، بما في ذلك الوصول إلى منصات البث الشهيرة مثل Netflix والمزيد، مما يسمح لك بالاستمتاع ببرامجك وأفلامك المفضلة مباشرة على الشاشة.

ما هو حجم شاشة شاشة Ergo Smart Monitor مقاس 32 بوصة من LG؟

يبلغ حجم الشاشة 32 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة والكثير من مساحة الشاشة لتعدد المهام والإنتاجية.

هل يمكنني توصيل جهاز MacBook الخاص بي بهذه الشاشة؟

قطعاً! تأتي شاشة Ergo Smart Monitor مقاس 32 بوصة من LG مزودة بمنفذ USB-C بقدرة 65 وات، مما يضمن اتصالاً سلسًا ومريحًا بجهاز MacBook الخاص بك أثناء شحنه في نفس الوقت.

هل حامل Ergo متضمن مع الشاشة؟

نعم، تم تضمين حامل Ergo مع الشاشة، مما يسمح لك بتثبيته بشكل آمن على الجزء الخلفي من مكتبك وضبط الزاوية والموضع بسهولة للحصول على راحة مشاهدة مثالية.

قم بترقية محطة العمل الخاصة بك باستخدام شاشة LG Ergo 32K الذكية مقاس 4 بوصة واستمتع بمزيج مثالي من الإنتاجية والترفيه. لا تفوت هذا العرض لفترة محدودة واحصل على عرضك اليوم!