تلفزيونات LG الذكية: تعزيز أنماط الحياة من خلال التعليم والترفيه والعافية

تعمل شركة LG Electronics على إحداث ثورة في تجربة التلفزيون الذكي من خلال مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تلبي تفضيلات المستخدمين واهتماماتهم. من التعليم إلى الألعاب غير الرسمية والفن والعافية، تقدم تلفزيونات LG الذكية مجموعة من الخدمات التي تجلب المتعة والنمو الشخصي والإثارة للأشخاص من جميع الأعمار.

إحدى الإضافات البارزة إلى خدمات التلفزيون الذكي من إل جي هي Udemy، وهي سوق رائدة عبر الإنترنت لتطوير المهارات ومنصة تعليمية. مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 200,000 دورة تدريبية عبر أكثر من 3,000 موضوع بأكثر من 75 لغة، تعمل Udemy على تمكين الأفراد والمنظمات من تعزيز مهاراتهم ومعارفهم. تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة بتحليل اهتمامات المتعلمين وأهدافهم ومطابقتها، وتقديم توصيات دورة تدريبية مخصصة لكل فرد.

بالنسبة للأطفال، توفر تلفزيونات LG الذكية منصات تعليمية جذابة. ABCmouse هو حل تعليمي رقمي شامل مصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 8 سنوات، ويقدم الآلاف من أنشطة التعلم الفردية عبر مواضيع أكاديمية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المحتوى التعليمي الرقمي من شركة Pinkfong، والذي يضم الشخصيات المحبوبة Pinkfong وBaby Shark، تجارب تعليمية تفاعلية. يعد تطبيق Baby Shark World for Kids القادم بتجارب متنوعة، بما في ذلك تطوير اللغة وتنمية العادات الصحية والغناء والرقص وإصدارات سينمائية من الأفلام - كل ذلك ضمن واجهة تلفزيون محسنة.

لتعزيز تجربة الترفيه، توفر تلفزيونات إل جي الذكية مجموعة متنوعة من الألعاب غير الرسمية. تقدم Volley، الشركة الرائدة في مجال إنشاء ألعاب الذكاء الاصطناعي الصوتية، خصائص شائعة مثل Song Quiz وJeopardy! إلى الشاشات الكبيرة لأجهزة تلفزيون LG. Anipang Match، وهي لعبة ألغاز غير رسمية على الويب 3، تدمج نموذج اللعب لكسب ضمن منصة ألعاب WEMIX PLAY blockchain، مما يُسعد المستخدمين بشخصيات لطيفة ومكافآت عملات قيمة.

بالإضافة إلى التعليم والترفيه، تعطي تلفزيونات إل جي الذكية الأولوية للصحة والعافية. توفر Alo Moves، وهي منصة عافية شاملة حائزة على جوائز، برامج اليوغا واللياقة البدنية واليقظة الذهنية والرعاية الذاتية والتغذية بقيادة الخبراء. تقدم المنصة توصيات مخصصة للفصل بناءً على أهداف المستخدمين واهتماماتهم. بفضل Saatchi Art وDaily Art Story، يمكن لأجهزة التلفاز الذكية من LG تحويل المنزل إلى معرض فني آسر يضم مجموعات منسقة بشكل احترافي.

سيتم عرض التزام إل جي بخلق حياة أفضل وأكثر ذكاءً في معرض CES 2024، حيث سيتم عرض أحدث ابتكاراتها وإنجازاتها. ومع التركيز على تجربة المستخدم والاستدامة البيئية، تواصل LG إعادة تعريف مشهد التلفزيون الذكي.

للبقاء على اطلاع على إعلانات LG في معرض CES، تابع #LGCES2024 على وسائل التواصل الاجتماعي. لمزيد من المعلومات حول منتجات إل جي، قم بزيارة www.LGnewsroom.com.