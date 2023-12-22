توفر تلفزيونات LG الذكية العديد من الفرص للتعلم والترفيه والرعاية الذاتية

تقدم شركة LG Electronics مجموعة من التطبيقات الجديدة إلى أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتناسب تفضيلاتهم واهتماماتهم الفردية.

إحدى الإضافات الجديرة بالملاحظة إلى خدمات التلفزيون الذكي من إل جي هي Udemy، وهي منصة تعليمية شهيرة عبر الإنترنت. مع أكثر من 200,000 دورة متاحة في أكثر من 3,000 موضوع و75 لغة، يعمل Udemy على تمكين المستخدمين من توسيع معارفهم ومهاراتهم. تضمن التوصيات المخصصة للمنصة، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، حصول المتعلمين على اقتراحات الدورة التدريبية التي تتوافق مع اهتماماتهم وأهدافهم الفريدة.

تمتد العروض التعليمية المتوفرة على تلفزيونات LG الذكية إلى الأطفال أيضًا. يقدم ABCmouse، وهو حل تعليمي رقمي موثوق به للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 8 سنوات، منهجًا شاملاً يغطي الموضوعات الأكاديمية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، عقدت إل جي شراكة مع شركة Pinkfong لتوفير محتوى تعليمي تفاعلي يضم الشخصيتين المحبوبتين Pinkfong وBaby Shark.

وبصرف النظر عن التعلم، تهدف أجهزة تلفزيون LG الذكية أيضًا إلى الترفيه. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة من الألعاب غير الرسمية، بما في ذلك ألعاب الذكاء الاصطناعي الصوتية الشهيرة من Volley ولعبة الألغاز المبهجة Anipang Match. توفر هذه الألعاب، إلى جانب جهاز التحكم عن بعد السحري من LG والشاشات الأكبر حجمًا، تجربة ألعاب غامرة.

وتستثمر LG أيضًا في تعزيز صحة المستخدمين وعافيتهم. ويقدم تطبيق Alo Moves، المتوفر على تلفزيونات LG الذكية، برامج اليوغا واللياقة البدنية واليقظة الذهنية والرعاية الذاتية والتغذية بقيادة الخبراء. وفي الوقت نفسه، تقوم Saatchi Art وDaily Art Story بتحويل أي منزل إلى معرض فني آسر من خلال توفير مجموعات فنية منسقة بشكل احترافي. تعمل الجودة المذهلة لتلفزيونات LG الذكية على تحسين تجربة المشاهدة، وتضفي الحيوية على الأعمال الفنية.

سيتم عرض التزام إل جي بالابتكار والراحة في معرض CES 2024، حيث ستعرض الشركة أحدث منتجاتها وتطوراتها. للحصول على تحديثات حول إعلانات إل جي في معرض CES، اتبع الوسم #LGCES2024 على وسائل التواصل الاجتماعي.

تواصل شركة LG Electronics إعادة تعريف تجربة التلفزيون الذكي، حيث تقدم العديد من الفرص للتعلم والترفيه والرعاية الذاتية، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة على الشاشة الكبيرة.