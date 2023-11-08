توفر شاشات LG الذكية الجديدة وظائف مستقلة في السوق العالمية

كشفت شركة LG Electronics مؤخرًا عن أحدث إضافاتها إلى سوق التكنولوجيا، وهي سلسلة الشاشات الذكية المرتقبة. تأتي هذه الشاشات المتطورة بحجمين للعرض وتوفر وظائف مستقلة وفريدة من نوعها، مما يلغي الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. بفضل مواصفاتها وميزاتها الرائعة، تم تصميم شاشات LG الذكية لإحداث ثورة في طريقة عملنا والاستمتاع بمحتوى الوسائط المتعددة.

تتوفر سلسلة الشاشات الذكية بنوعين مختلفين: طراز 32SR50F وطراز 27SR50F، مما يتيح للمستخدمين الاختيار بين شاشة واسعة مقاس 31.5 بوصة أو شاشة أكثر إحكاما مقاس 27 بوصة. يتميز كلا الطرازين بدقة Full HD، وذلك باستخدام لوحات IPS LCD عالية الجودة للحصول على صور نابضة بالحياة ونابضة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن دعم HDR10 تباينًا ممتازًا ونطاقًا واسعًا من الألوان، مما يؤدي إلى جودة صورة مذهلة.

يعزز تصميم LG بلا حدود المظهر الجمالي للشاشات الذكية مع تقليل عوامل التشتيت، مما يخلق تجربة مشاهدة غامرة. تم تصميم هذه الشاشات خصيصًا للتطبيقات المكتبية، مما يجعلها مثالية لمهام مثل المكالمات الجماعية وعمل المستندات وتصفح الويب.

إحدى الميزات البارزة لشاشات LG الذكية هي قدرتها المستقلة، وذلك بفضل تكامل النظام الأساسي webOS 23. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالوصول السلس إلى العديد من تطبيقات وخدمات البث مباشرة من الشاشة، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. وتأخذ LG خطوة أخرى إلى الأمام من خلال وظيفة Mood Music، التي تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل موسيقى مخصصة بناءً على تفضيلاتهم. علاوة على ذلك، تدعم الشاشات AirPlay 2 وMiracast، مما يتيح سهولة مشاركة المحتوى من الأجهزة الذكية.

ومن المقرر أن تصل شاشات LG الذكية إلى الأسواق العالمية قريبًا، مع توفرها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. بدءًا من 199 دولارًا فقط للطراز مقاس 27 بوصة و229 دولارًا للطراز 32 بوصة، توفر هذه الشاشات ميزات ووظائف متقدمة بسعر مناسب. بفضل تصميمها المذهل وشاشاتها عالية الدقة وإمكاناتها المستقلة المبتكرة، تعد شاشات LG الذكية إضافة مثالية لأي إعداد منزلي أو مكتبي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكن استخدام شاشات LG الذكية بدون جهاز كمبيوتر؟

نعم، شاشات LG الذكية هي أجهزة مستقلة ولا تتطلب جهاز كمبيوتر. وهي مجهزة بمنصة webOS 23، والتي تتيح الوصول المباشر إلى تطبيقات وخدمات البث.

2. هل تدعم الشاشات الذكية محتوى النطاق الديناميكي العالي (HDR)؟

نعم، يوفر كلا الطرازين 32SR50F و27SR50F دعم HDR10، مما يضمن تباينًا ممتازًا وألوانًا نابضة بالحياة لتجربة مشاهدة محسنة.

3. هل يمكنني مشاركة المحتوى من أجهزتي الذكية إلى شاشات LG الذكية؟

قطعاً. تدعم الشاشات الذكية AirPlay 2 وMiracast، مما يسمح بمشاركة المحتوى بسلاسة من الأجهزة الذكية المتوافقة.

4. أين ستكون شاشات LG الذكية متاحة؟

وستكون الشاشات متاحة عالميًا، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. تحقق مع تجار التجزئة المحليين للحصول على تفاصيل التوفر المحددة.

مصادر:

– إل جي إلكترونيكس: [URL]