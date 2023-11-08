إل جي تكشف النقاب عن مستقبل الشاشات الذكية

تُحدث شركة LG Electronics ثورة في عالم الشاشات من خلال أحدث مجموعة شاشات SMART. يوفر الطرازان 32SR50F و27SR50F مزيجًا من الإنتاجية والترفيه، مما يلغي الحاجة إلى الاتصال بالكمبيوتر. بفضل شاشات العرض المذهلة والاتصال السلس والإمكانيات الذكية، تم إعداد هذه الشاشات لتغيير طريقة عملنا ولعبنا.

تتميز شاشات LG SMART بشاشات رائعة توفر ألوانًا زاهية وتباينًا حادًا. سواء كنت في مؤتمر فيديو، أو تعمل على المستندات، أو تتصفح الويب ببساطة، ستضمن جودة الصورة عالية الجودة ودعم HDR10 تجربة مشاهدة غامرة. يضيف التصميم الأنيق بلا حدود للطراز مقاس 27 بوصة لمسة من الأناقة إلى مساحة العمل الخاصة بك.

ولكن ما يميز هذه الشاشات هو تكاملها مع نظام webOS 23 من إل جي. بصفته مركزًا ذكيًا، يوفر نظام التشغيل webOS 23 وصولاً سهلاً إلى تطبيقات البث والمحتوى الرياضي المخصص وحتى القدرة على تنظيم قوائم تشغيل الموسيقى بناءً على تفضيلاتك. انسَ تبديل الأجهزة - فهذه الشاشات توفر كل ما تحتاجه في متناول يدك.

بالنسبة لأولئك الذين يعملون من المنزل، تأتي شاشات LG SMART مزودة ببرنامج LG Home Office. يدعم هذا البرنامج برامج الإنتاجية الشائعة مثل Microsoft 365 وتقويم Google، مما يسمح لك بالانتقال بسلاسة بين العمل والمهام الشخصية. كما أصبحت مشاركة المحتوى من أجهزتك الذكية أمرًا سهلاً للغاية، وذلك بفضل التوافق مع AirPlay 2 وMiracast.

لا تقتصر هذه الشاشات على العمل فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تعمل كمراكز منزلية ذكية. من خلال ThinQ Home Hub من إل جي، يمكنك مراقبة أجهزتك المتوافقة مع إنترنت الأشياء والتحكم فيها، مثل الثلاجات والغسالات، دون مغادرة مكتبك. يعمل هذا التكامل بين العمل والحياة المنزلية على تعزيز الكفاءة والراحة، مما يجعل هذه الشاشات تغير قواعد اللعبة للحياة الذكية.

ستتوفر شاشات LG SMART (32SR50F و27SR50F) في العديد من الأسواق حول العالم، وسيبدأ توفرها في الولايات المتحدة في نوفمبر. بسعر 229.99 دولارًا أمريكيًا للطراز 32 بوصة و199.99 دولارًا أمريكيًا للطراز 27 بوصة، تقدم هذه الشاشات عرضًا ذا قيمة ممتازة لميزاتها الرائعة.

وكما قال Seo Young-jae، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات في شركة LG Electronics Business Solutions، بشكل مناسب، "تم تصميم سلسلة شاشات LG SMART لتلبية التفضيلات الفردية والمتطلبات المحددة لمختلف المستخدمين." ومع هذا الإطلاق، فإن LG مستعدة للارتقاء بفئة الشاشات الذكية إلى آفاق جديدة، مع المزيد من الابتكارات المثيرة في الأفق. ابقوا متابعين!

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما هو نظام التشغيل webOS 23؟

WebOS 23 هو نظام تشغيل LG الذي يقوم بتشغيل شاشات SMART الخاصة بها. فهو يوفر وصولاً سلسًا إلى تطبيقات البث والمحتوى المخصص والميزات الذكية الأخرى.

2. هل يمكنني توصيل هذه الشاشات بأجهزتي الذكية؟

نعم، يمكنك بسهولة توصيل أجهزتك الذكية بهذه الشاشات باستخدام AirPlay 2 وMiracast، مما يسمح لك بمشاركة المحتوى دون عناء.

3. هل يمكن لهذه الشاشات أن تكون بمثابة محاور منزلية ذكية؟

قطعاً! تعمل هذه الشاشات كمراكز منزلية ذكية، مما يسمح لك بمراقبة الأجهزة المتوافقة مع إنترنت الأشياء والتحكم فيها مثل الثلاجات والغسالات من خلال ThinQ Home Hub من LG.

مصادر:

- البيان الصحفي لشاشة LG SMART