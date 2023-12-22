توفر تلفزيونات LG الذكية الجديدة تطبيقات تعليمية وترفيهية مثيرة

كشفت شركة LG، وهي شركة إلكترونيات كورية جنوبية مشهورة، عن مجموعة من التطبيقات والمحتوى الجديد لأجهزة التلفاز الذكية التي تعمل بنظام التشغيل webOS. تهدف الشركة إلى تلبية تفضيلات المستخدمين واهتماماتهم المتنوعة مع إثراء أنماط حياتهم بالمرح والمتعة.

بالنسبة للأفراد الذين يبحثون عن النمو الشخصي وفرص التعلم، تقدم LG منصة التعلم الشهيرة عبر الإنترنت، Udemy، لنظام التشغيل webOS. توفر هذه المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 200,000 دورة تدريبية في أكثر من 3,000 موضوع و75 لغة. سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو البرمجة أو الصحة أو الموسيقى، يقدم Udemy مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي يقودها المعلم لتعزيز معرفة المستخدمين. على الرغم من أنه ليس مجانيًا، إلا أن تطبيق webOS يسهل الوصول إلى هذه الدورات التدريبية.

لتلبية احتياجات الجمهور الأصغر سنًا، قامت LG بدمج منصة ABCmouse في أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها. تم تصميم منصة التعلم الرقمية هذه والتي تم التحقق من صحتها من خلال الأبحاث للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثمانية أعوام، وتغطي موضوعات مختلفة مثل القراءة والرياضيات والعلوم والفنون. يمكن للأطفال التفاعل مع التمارين المتحركة الممتعة والملونة ومحتوى الفيديو للتعلم والنمو.

كما عقدت LG شراكة مع شركة Pinkfong المحبوبة، والمعروفة باسم Baby Shark، لتقديم محتوى مثير لنظام التشغيل webOS. على الرغم من أن تفاصيل تطبيق Baby Shark World for Kids لم يتم الإعلان عنها بعد، إلا أنه يعد بتقديم تعلم اللغة الإنجليزية والعادات الصحية والغناء والرقص وتجارب الأفلام.

ولعشاق الألعاب، تقدم إل جي تطبيق Volley، الذي يوفر ألعابًا صوتية مدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل Jeopardy وSong Match وThe Price is Right على نظام التشغيل webOS. بالإضافة إلى ذلك، توفر لعبة Anipang Match، التي تتميز بشخصيات رسوم متحركة لطيفة، تجربة لعب وتعلم جذابة للأطفال. يمكن أيضًا استخدام جهاز التحكم عن بعد السحري من LG لتحسين اللعب.

سيكون من دواعي سرور عشاق اللياقة البدنية معرفة المزيد عن دمج منصة اليوغا والعافية المعروفة، Alo Moves، في نظام التشغيل webOS. يمكن للمستخدمين الوصول إلى برامج اليوغا واللياقة البدنية واليقظة والرعاية الذاتية والتغذية المخصصة، مما يسمح لهم بالبقاء لائقين وصحيين وهم في غرف معيشتهم المريحة.

وأخيرًا، يمكن لأصحاب أجهزة التلفاز الذكية من LG تحويل غرف معيشتهم إلى معارض فنية باستخدام تطبيقي Saatchi Art وDaily Art Story. تعمل هذه الخدمات على عرض الأعمال الفنية والمجموعات الفنية المنسقة بشكل احترافي على الشاشة بدقة عالية، مما يوفر تجربة فنية غامرة.

على الرغم من عدم ذكر متطلبات طراز التلفزيون وتواريخ توفره في البيان الصحفي لشركة LG، فإن هذه المجموعة من التطبيقات والمحتوى الجديد تعد بمجموعة من الخيارات التعليمية والترفيهية ليستمتع بها المستخدمون.