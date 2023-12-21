إل جي تطلق شاشات ألعاب جديدة بوظيفة التردد المزدوج

كشفت شركة LG النقاب عن أحدث مجموعة من شاشات الألعاب المزودة بشاشات OLED في الوقت المناسب لموسم العطلات. واحدة من أبرز النماذج الخمسة هي LG UltraGear OLED 32GS95UE، وهي أول شاشة للعلامة التجارية تتميز بوظيفة "Dual-هرتز"، مما يوفر للاعبين تنوعًا محسنًا.

تعد شاشة 32GS95UE أول شاشة ألعاب توفر إعدادين للدقة ومعدل التحديث بضغطة زر فعلية. يمكن للاعبين التبديل بين دقة 4K (3,840 × 2,160 بكسل) عند 240 هرتز ودقة 1080 بكسل (1,920 × 1,080 بكسل) التي يمكن أن تصل إلى 480 هرتز.

ويرجع هذا الاختلاف في الدقة جزئيًا إلى وجود منفذ DisplayPort 1.4، والذي، على عكس الإصدار 2.1، لا يدعم معدل تحديث يبلغ 480 هرتز في دقة 4K. تم تجهيز الشاشة أيضًا بمنفذ HDMI 2.1، والذي يمكنه دعم 240 هرتز بدقة 4K، ولكن مع نطاق ديناميكي قياسي (SDR) وبث مضغوط بفضل ضغط تدفق العرض (DSC).

ومع ذلك، فمن المثير للدهشة أن LG لم تقم بتضمين DisplayPort 2.1 لهذه الشاشة، وهو المنفذ الموجود حاليًا فقط على أحدث بطاقات الرسومات AMD Radeon ولكن من المتوقع أن يتم تضمينه في الجيل التالي من وحدات معالجة الرسوميات Nvidia RTX 50.

توصي LG بحجز تجربة 4K / 240 هرتز لألعاب اللاعب الفردي والألعاب التي تعتمد على السرد، في حين أن وضع 1080p / 480 هرتز هو الأنسب للألعاب التنافسية. ومع ذلك، بهذا الحجم، قد لا توفر دقة 1080 بكسل تجربة بصرية مقنعة، خاصة للاعبين التنافسيين الذين يفضلون شاشات مقاس 24 بوصة ذات زوايا مشاهدة أضيق عمدًا.

فيما يتعلق ببقية المواصفات، تواصل LG الرهان على OLED للألعاب، حيث تتميز بوقت استجابة شبه فوري من الرمادي إلى الرمادي يبلغ 0.3 مللي ثانية، ودعم شهادة VESA DisplayHDR™ True Black 400 لتقنية HDR، بالإضافة إلى Nvidia G. -تقنيات معدل التحديث المتغير المتوافقة مع Sync وAMD FreeSync Premium Pro.

ويتضمن إعلان إل جي أيضًا أربعة نماذج أخرى من الشاشات: ثلاثة نماذج فائقة الاتساع بمقاس 34 و45 بوصة، وشاشة مقاس 27 بوصة، وهو الحجم القطري الأكثر شيوعًا حاليًا. ولم تقدم العلامة التجارية معلومات حول مدى توفر هذه الشاشات وأسعارها حتى الآن، ولكن من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل في معرض CES، الذي يبدأ في 9 يناير 2024، في لاس فيغاس.

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