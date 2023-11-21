شاشات LG SMART الجديدة ذات الميزات المحسنة للإنتاجية والاتصال

طرحت شركة LG Electronics مؤخرًا أحدث تشكيلة من الشاشات الذكية لعام 2023. ومن بين الإصدارات الجديدة الطرازان 32SR50F و27SR50F، المتوفران الآن للشراء. تهدف هذه الشاشات إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير اتصال سلس، وقد تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المتطورة للعمل عن بعد والبث الترفيهي.

إحدى الميزات البارزة لهذه الشاشات هي شاشات IPS عالية الأداء التي تدعم تقنية HDR 10، مما يوفر حيوية وجودة محسنة للصورة. سواء كنت تشارك في اجتماعات افتراضية أو تتصفح الويب ببساطة، فإن الصور المرئية المحسنة التي توفرها هذه الشاشات بدقة 1080 بكسل ستعزز تجربة المشاهدة لديك. يضيف الطراز مقاس 27 بوصة، بتصميمه الذي لا حدود له تقريبًا، لمسة من الجمال الأنيق والبسيط إلى أي مساحة عمل.

تعمل شاشات SMART، التي تعمل على منصة webOS 23 من إل جي، على توفير وصول سهل ومريح إلى العديد من تطبيقات البث وتوصيات العرض المخصصة من خلال webOS Hub. تعد ميزة Home Board مثيرة للاهتمام بشكل خاص، حيث تقدم ملفات تعريف رياضية مخصصة وبطاقات خدمة رياضية قابلة للتخصيص. يمكن لعشاق الرياضة البقاء على اطلاع بأحدث الدوريات المفضلة لديهم والألعاب القادمة والإحصائيات المهمة. تشتمل الشاشات أيضًا على وظيفة LG Mood Music، التي تعمل بمثابة DJ شخصي من خلال إنشاء قوائم تشغيل بناءً على التفضيلات الموسيقية للمستخدم.

بالنسبة لأولئك الذين يركزون على الإنتاجية، تأتي شاشات LG SMART مزودة ببرنامج LG Home Office المدمج. تدعم هذه الشاشات برامج إنتاجية متنوعة مثل Microsoft 365 وتقويم Google، مما يعزز كفاءة سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تسهل مشاركة المحتوى من الأجهزة الذكية من خلال AirPlay 2 وMiracast، مما يلغي الحاجة إلى اتصال مباشر بالكمبيوتر.

علاوة على ذلك، تعمل هذه الشاشات كمراكز منزلية ذكية، متوافقة مع ThinQ Home Hub من إل جي. يمكن للمستخدمين مراقبة وإدارة الأجهزة المنزلية المتوافقة مع إنترنت الأشياء مثل الثلاجات والغسالات من خلال تطبيق ThinQ. يحول هذا التكامل الشاشات إلى نقاط تحكم مركزية لمنزل متصل.

مواصفات المنتج:

- شاشة LG الذكية (32SR50F)

- الحجم / الدقة: 31.5 بوصة / FHD (1,920 × 1080)

- التدرج اللوني: sRGB 99%، NTSC 72%

- اتش دي ار: اتش دي ار 10

- معدل التحديث / زمن الاستجابة: 60 هرتز / 8 مللي ثانية

- الواجهة: USB من النوع C، HDMI (x2)، USB 2.0 (x2)، واي فاي، بلوتوث

– مكبر الصوت: 5 وات (×2)

- الميزة/الخدمة الذكية: webOS 23، Microsoft Office، المساعد الصوتي (LG ThinQ، Alexa)، البث/النسخ المتطابق عبر الهاتف المحمول (AirPlay 2 / ScreenShare)

- الملحقات: ريموت كنترول HDMI / أبيض

- شاشة LG الذكية (27SR50F)

- الحجم / الدقة: 27 بوصة / FHD (1,920 × 1080)

- التدرج اللوني: sRGB 99%، NTSC 72%

- اتش دي ار: اتش دي ار 10

- معدل التحديث / زمن الاستجابة: 60 هرتز / 14 مللي ثانية

- الواجهة: HDMI (x2)، USB 2.0 (x2)، واي فاي، بلوتوث

– مكبر الصوت: 5 وات (×2)

- الميزة/الخدمة الذكية: webOS 23، Microsoft Office، المساعد الصوتي (LG ThinQ، Alexa)، البث/النسخ المتطابق عبر الهاتف المحمول (AirPlay 2 / ScreenShare)

- الملحقات: ريموت كنترول HDMI / أبيض

الطراز 32SR50F متاح للشراء بسعر 229 دولارًا، بينما يمكن الحصول على الطراز 27SR50F مقابل 199 دولارًا فقط. يأتي كلا الطرازين مع ضمان لمدة عام على قطع الغيار والعمل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الميزات البارزة لشاشات LG SMART؟

ج: توفر شاشات LG SMART شاشات عالية الأداء مع دعم HDR 10 وبرنامج LG Home Office المدمج لتحقيق الإنتاجية وإمكانيات مشاركة المحتوى ووظيفة مركز المنزل الذكي.

س: ما هو سعر الطرازين 32SR50F و27SR50F؟

ج: يبلغ سعر الطراز 32SR50F 229 دولارًا أمريكيًا، بينما يتوفر الطراز 27SR50F مقابل 199 دولارًا أمريكيًا.

س: هل الشاشات مدعومة بضمان؟

ج: نعم، يأتي كلا الطرازين مع ضمان لمدة عام على قطع الغيار والعمل.