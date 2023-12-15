تسعى رابطة ليكسينغتون الخيرية إلى الحصول على المساعدة العامة للحفاظ على التواصل المجتمعي

في محاولة للحفاظ على تواصلها المجتمعي الحيوي، تواصلت رابطة ليكسينغتون الخيرية الموقرة مع الجمهور للحصول على الدعم. على الرغم من التحديات التي يفرضها الوباء المستمر، تظل الرابطة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في مساعدة أطفال المجتمع وتقف عازمة على العودة بقوة في عام 2024، وإنشاء أساس مالي متين.

نظرًا للظروف غير المسبوقة المحيطة بتفشي فيروس كورونا، لم يتمكن الدوري، الذي كان نشطًا منذ عام 19، من استضافة حدثه السنوي الرئيسي، Holiday House وHoliday Shoppes، منذ عام 1935. تم إلغاء حملة جمع التبرعات الأساسية هذه، جنبًا إلى جنب مع مع الأنشطة الأخرى على مدار العام، شكلت انتكاسة مالية كبيرة للمنظمة.

وشددت الرئيسة تينا رويال على تفاني الرابطة الثابت في مساعدة الأطفال المحليين الذين كانوا سيعيشون بدون موارد أساسية. اعتمد الأخصائيون الاجتماعيون ومرشدو المدارس على الرابطة لسنوات لتلبية الاحتياجات الأساسية لأطفال المجتمع.

الآن، أكثر من أي وقت مضى، تطلب رابطة ليكسينغتون الخيرية المساعدة من الأفراد والمنظمات السخية لضمان استمرارية برامج التوعية الخاصة بهم. ومن خلال المساهمة، يمكن لأفراد المجتمع أن يلعبوا دورًا محوريًا في إضفاء البهجة على حياة الأطفال الضعفاء. ستمكن التبرعات الدوري من تقديم الدعم اللازم، بما في ذلك الطعام والملابس والموارد التعليمية وخدمات الرعاية الصحية.

يظل الدوري متفائلاً بشأن المستقبل ويخطط للخروج أقوى من هذه الفترة الصعبة. من خلال التجمع معًا، يمكن للمجتمع أن يساعد رابطة ليكسينغتون الخيرية على الازدهار، مما يضمن حصول أطفال ليكسينغتون على الرعاية والدعم الذي يستحقونه. دعونا نتكاتف ونحدث فرقًا في حياة هؤلاء الشباب، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا للجميع.