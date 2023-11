المستوى الخامس يعلن عن تأخيرات وتحديثات مثيرة في عرض "رؤية المستوى الخامس 5 II"

خلال العرض التقديمي "Level-5 Vision 2023 II" الذي طال انتظاره، أصدر Level-5 العديد من الإعلانات المثيرة، بما في ذلك تأخيرات اللعبة والتحديثات الجديدة. كان أحد أبرز الأحداث هو الأخبار المتعلقة بـ Megaton Musashi: Wired، وهي لعبة طال انتظارها والتي تم تأجيلها الآن إلى 25 أبريل، لإصدارها في جميع أنحاء العالم على PlayStation 5 وPlayStation 4 وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي عبر Steam.

بالإضافة إلى ذلك، كشف Level-5 أن Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time من المقرر إصدارها عالميًا على Nintendo Switch في الصيف المقبل. وقد أشعل هذا الخبر ترقب المشجعين الذين يتوقون إلى الانطلاق في رحلة ساحرة في هذا العالم الخيالي.

تحديث مهم آخر من العرض التقديمي هو تأخير Decapolice، وهي لعبة لعب الأدوار في العالم المفتوح، والتي سيتعين على المشجعين الانتظار حتى عام 2025 لتجربتها. على الرغم من أن الأخبار قد تخيب آمال البعض، إلا أنها تتحدث أيضًا عن التزام Level-5 بتقديم تجربة لعب مصقولة لا تُنسى.

علاوة على ذلك، عرض المستوى الخامس مقاطع فيديو جديدة أو محدثة لبعض الألعاب المرتقبة. Inazuma Eleven: Victory Road، المقرر إصدارها على Switch في عام 5، حظيت باهتمام خاص. يمكن للمعجبين التطلع إلى إصدار عالمي في مارس 2024، إلى جانب اختبار تجريبي مثير. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم لمحة عن البروفيسور لايتون وعالم Steam الجديد لجهاز Switch المقرر إصداره في عام 2024، مما ترك المعجبين ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من المعلومات.

كما اغتنمت شركة Level-5 الفرصة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس شركتهم. لقد قدموا رسالة تهنئة صادقة من يو أويزومي، الممثل الصوتي لشخصية البروفيسور لايتون المحبوبة. لقد كان تكريمًا مؤثرًا سلط الضوء على تأثير المستوى 25 على صناعة الألعاب على مدار العقدين ونصف العقد الماضيين.

وبالنظر إلى المستقبل، قام المستوى 5 بالتشويق لعرضهم التقديمي التالي، "رؤية المستوى 5 2024 "إلى أطفال العالم"، والذي من المقرر أن يتم بثه في أبريل. يمكن للمعجبين توقع المزيد من الإعلانات والتحديثات المثيرة مع استمرار الشركة في تشكيل مستقبل الألعاب.

