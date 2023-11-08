سر نجم البحر: فك رموز تماثل شوكيات الجلد

لأكثر من قرن من الزمان، حيرت مسألة مكان رأس نجم البحر العلماء. على عكس الأنواع الأخرى التي تظهر تناظرًا محوريًا، فإن هذه المخلوقات الغامضة وأقاربها من شوكيات الجلد، بما في ذلك قنافذ البحر وخيار البحر، تظهر تناظرًا شعاعيًا. ومع ذلك، فإن الإنجاز الأخير الذي حققه باحثون من جامعات ستانفورد، وبيركلي، وكولومبيا، وساوثامبتون، وأوكيناوا قد سلط الضوء على هذا اللغز الذي طال أمده.

توصل طالب ما بعد الدكتوراه الفرنسي في جامعة ستانفورد، لوران فورميري، وزملاؤه بشكل قاطع إلى أن "نجم البحر هو في الأساس مجرد رأس". وفي دراستهم الرائدة المنشورة في مجلة Nature، استخدموا الدراسات الجزيئية لتأسيس هذا المنظور الجديد. لقد وفرت الجينات المفتاح للإجابة على هذا السؤال، وهو ما لم يتمكن منه علم التشريح وحده.

من خلال رسم خرائط التعبير الجيني في نجم البحر باستخدام التقنيات المتطورة مثل التصوير المقطعي للحمض النووي الريبي (RNA) والتهجين في الموقع، كشف فورميري وفريقه عن التوزيع التقليدي للرأس / الجذع / الذيل الذي لوحظ في الأنواع الثنائية. والمثير للدهشة أن الباحثين وجدوا أن الجينات المسؤولة عن الرأس يتم التعبير عنها على طول أذرع نجم البحر. لم يتم اكتشاف أي علامات جزيئية مرتبطة بالجذع أو الذيل. وبدلاً من ذلك، كشف تتبع الجينات المشفرة لأجزاء مختلفة من الرأس عن محور أمامي خلفي يمتد من المركز إلى محيط كل ذراع.

يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لمزيد من الاستكشاف في تطور وتطور هذه المخلوقات الرائعة. يهدف العلماء إلى فهم أفضل لكيفية انتقال نجم البحر من يرقات ثنائية التناظر إلى بالغات ذات تناظر شعاعي. بالإضافة إلى ذلك، يسعون إلى الكشف عن الأسباب والآليات الكامنة وراء اختلاف شوكيات الجلد عن السلف الثنائي المشترك الذي يعود تاريخه إلى حوالي 600 مليون سنة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي النتيجة الرئيسية للدراسة؟

ج: تكشف الدراسة أن نجم البحر هو في الأساس مجرد رؤوس ويظهر تناظرًا شعاعيًا، على عكس التوزيع التقليدي للرأس/الجذع/الذيل الذي لوحظ في الأنواع الثنائية.

س: كيف توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج؟

ج: من خلال رسم خرائط التعبير الجيني باستخدام تقنيات متقدمة، وجد الباحثون أن الجينات المسؤولة عن الرأس تم التعبير عنها على طول أذرع نجم البحر، في حين لم يتم اكتشاف أي علامات جزيئية مرتبطة بالجذع أو الذيل.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

ج: يوفر هذا الإنجاز نظرة ثاقبة حول انتقال نجم البحر من يرقات ثنائية التناظر إلى أسماك بالغة ذات تناظر شعاعي. كما أنه يساهم في فهم تطور شوكيات الجلد وانحرافها عن السلف الثنائي المشترك.

س: ما التقنيات المستخدمة في الدراسة؟

ج: استخدم الباحثون التصوير المقطعي للحمض النووي الريبوزي (RNA) والتهجين الموضعي، والتقنيات الجزيئية المتقدمة، لرسم خريطة التعبير الجيني وتتبع نشاط جينات معينة في نجم البحر.