Lenovo Legion Go: وحدة تحكم محمولة فريدة للألعاب تتميز بميزات مبتكرة

دخلت لينوفو عالم وحدات تحكم الألعاب المحمولة بأحدث عروضها، Legion Go. أثناء استلهامه من وحدات التحكم والتقنيات الموجودة، فإن هذا الجهاز يميز نفسه بميزاته الفريدة.

إحدى الميزات البارزة في Legion Go هي تصميم المسند، الذي يذكرنا بنموذج OLED الشهير في Nintendo Switch. يوفر المسند المصنوع من المعدن دعمًا قويًا للألعاب أثناء التنقل. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى نفس البنية الصلبة مثل Switch OLED، مما يسمح ببعض المرونة والانحناء.

يعد الوصول إلى الأجزاء الداخلية لـ Legion Go أمرًا بسيطًا نسبيًا باستخدام مفك براغي Philips. قدمت لينوفو أيضًا عصا التحكم Hall Effect، مما أدى إلى القضاء على المشكلة الشائعة المتمثلة في Stick Drift التي ابتليت بها وحدات تحكم الألعاب المحمولة المماثلة. قد يمثل خيار التخزين غير التقليدي لوحدة التحكم، وهو عامل الشكل 2242 M.2 SSD، تحديات للاستبدال أو الترقيات.

تتجاوز خيارات الاتصال في Legion Go تلك المتوفرة في منافسيها، حيث تتميز بمنفذي USB-C ومنافذ USB 4. يتيح ذلك للمستخدمين شحن وحدة التحكم بمنفذ واحد أثناء توصيل Legion Glasses، وهو ملحق جذاب يجمع بين العدسات الملائمة للوصفات الطبية وشاشة FHD OLED. وعلى الرغم من أن النظارات لها مجموعة عيوب خاصة بها، مثل الانفصال العرضي والتوافق المحدود مع أجهزة أندرويد، إلا أنها تضيف بعدًا فريدًا لتجربة الألعاب.

عندما يتعلق الأمر بأداء الألعاب، فإن جهاز Legion Go مثير للإعجاب بدقة Full HD، ولكنه يكافح من أجل الحفاظ على معدلات إطارات عالية عند QHD+. لتحقيق أقصى قدر من الأداء، يوصى بخفض الدقة إلى HD+. توفر Legion Space من Lenovo، وهي واجهة المستخدم الخاصة بوحدة التحكم، تجربة مستخدم أفضل مقارنة بمنافسيها ولكنها لا تزال تتطلب بعض التحسينات.

تجدر الإشارة إلى أن وضع اللعب في Legion Go يمكن أن يؤثر بشكل كبير على معدلات الإطارات وسرعات المروحة. يُنصح بتشغيل وحدة التحكم في وضع الأداء للحصول على الأداء الأمثل.

بشكل عام، يعرض Lenovo Legion Go ميزات مبتكرة ويبرز بين منافسيه في سوق أجهزة الألعاب المحمولة. على الرغم من أنها قد تحتوي على بعض العيوب البسيطة، إلا أن وحدة التحكم توفر تجربة ألعاب فريدة لعشاق التنقل.