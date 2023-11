عصر جديد من الألعاب المحمولة مع Lenovo Legion Go

By

لقد اجتاحت Lenovo Legion Go عالم الألعاب بميزاتها الرائعة وتجربة اللعب الغامرة. يوفر جهاز الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب هذا، والمدعوم بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme ووحدة معالجة الرسومات Radeon المدمجة، مستوى جديدًا من الأداء وتعدد الاستخدامات. سواء كنت لاعبًا متمرسًا أو شخصًا يبحث عن مركز ترفيهي قوي أثناء التنقل، فإن جهاز Legion Go لديه ما يقدمه.

لقد ولت الأيام التي كنت فيها محصوراً في مكتب أو أريكة للاستمتاع بألعابك المفضلة. مع Legion Go، لديك حرية اللعب أينما تريد. إن تصميمها المدمج وعناصر التحكم المريحة تجعلها مريحة في حملها لجلسات اللعب الممتدة. توفر شاشة اللمس QHD IPS مقاس 8.8 بوصة المزودة بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز صورًا مذهلة ولعبًا سلسًا، مما ينافس أجهزة الكمبيوتر المحمول التقليدية المخصصة للألعاب.

لكن لعبة Legion Go لا تتعلق فقط بالألعاب. إنه مركز ترفيهي حقيقي متكامل. يعمل على نظام التشغيل Windows 11، ويقدم إصدارًا كاملاً من نظام التشغيل، مما يسمح لك ببث برامجك وأفلامك المفضلة على منصات شهيرة مثل Netflix بجودة صورة رائعة. مخرج الصوت قوي، ومع خيار توصيل سماعات الأذن الخاصة بك، يمكنك الاستمتاع بتجربة صوت غامرة.

إحدى الميزات البارزة في Legion Go هي تعدد استخداماتها. توفر المجموعة الواسعة من الأزرار والمشغلات ولوحة الألعاب وعصا التحكم ولوحة التتبع طرقًا متعددة للتفاعل مع الجهاز. كما أنه يحتوي على وحدة تحكم على الجانب الأيمن قابلة للفصل ويمكن استخدامها كفأرة لاسلكية. لقد فكرت لينوفو حقًا في كل شيء لتحسين تجربة المستخدم.

في تلك اللحظات التي تحتاج فيها إلى إنجاز العمل، فإن جهاز Legion Go يوفر لك كل ما تحتاجه. بفضل توافقه مع نظام التشغيل Windows 11، يمكنك توصيل لوحة مفاتيح Bluetooth واستخدامها كجهاز كمبيوتر محمول محمول للتعامل مع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني. فهو يمزج بين العمل واللعب بسلاسة، مما يتيح لك تحقيق أقصى استفادة من وقتك.

في الختام، لقد بشر جهاز Lenovo Legion Go بعصر جديد من الألعاب المحمولة. إن أداءه القوي وشاشته المذهلة وميزاته المتنوعة تجعله أمرًا ضروريًا للاعبين وعشاق الترفيه على حدٍ سواء. سواء كنت في المنزل، أو أثناء التنقل، أو مستلقيًا في السرير، فإن جهاز Legion Go يعدك بساعات لا نهاية لها من اللعب والترفيه. احتضن مستقبل الألعاب مع Lenovo Legion Go.

أسئلة وأجوبة

ما هو سعر Lenovo Legion Go؟

سعر Lenovo Legion Go هو 699 دولارًا.

هل يمكنني استخدام Legion Go كجهاز كمبيوتر محمول؟

نعم، يمكن استخدام Legion Go كجهاز كمبيوتر محمول عن طريق توصيل لوحة مفاتيح Bluetooth.

ما هو نظام التشغيل الذي يعمل عليه Legion Go؟

يعمل Legion Go على نظام التشغيل Windows 11، ويقدم نسخة كاملة من نظام التشغيل.

هل يمكنني توصيل جهاز Legion Go بشاشة أو تلفزيون؟

نعم، يمكن توصيل Legion Go بشاشة أو تلفزيون للحصول على تجربة لعب أو مشاهدة محسنة.

هل يتوافق Legion Go مع منصات البث مثل Netflix؟

نعم، يتوافق Legion Go مع منصات البث الشهيرة مثل Netflix، مما يسمح لك بالاستمتاع ببرامجك وأفلامك المفضلة بجودة عالية.