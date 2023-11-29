التعاون بين LEGO وEpic Games: ربط الحسابات لإعلان الانفجار الكبير

لقد تعاونت LEGO وEpic Games معًا لجلب تعاون مثير لمحبي كلا الامتيازين. تحسبًا لحدث Fortnite القادم، The Big Bang، يمكن الآن لمستخدمي LEGO Insider تسجيل الدخول إلى حسابات Epic Games الخاصة بهم باستخدام حسابات LEGO الخاصة بهم. يتيح هذا التكامل للاعبين تسجيل الدخول إلى حسابات Epic Games الرئيسية الخاصة بهم، مع ربط كلا الحسابين معًا في نفس الوقت.

من المقرر الإعلان الرسمي عن Fortnite The Big Bang في 2 ديسمبر الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي/11 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. لقد أثارت LEGO بالفعل إعجاب المعجبين بإلقاء نظرة خاطفة على Supply Llama الشهير في شكل LEGO، وتشير التكهنات إلى أن جلود Fortnite الشهيرة سيتم تحويلها إلى أشكال LEGO المصغرة داخل اللعبة.

يفتح هذا التعاون إمكانيات جديدة لمحبي كل من LEGO وFortnite. من خلال ربط حساباتهم، يمكن لعشاق LEGO تجربة عالم Fortnite بطريقة جديدة تمامًا. وبالمثل، يمكن للاعبي Fortnite الغوص في عالم LEGO وإضفاء الحيوية على شخصيات Fortnite المفضلة لديهم من خلال مجسمات LEGO المصغرة.

يُظهر التعاون بين LEGO وEpic Games الرغبة المتبادلة في إنشاء تجارب جذابة وغامرة لقاعدة المعجبين المتفانين. ومن خلال سد الفجوة بين العالمين المادي والرقمي، توفر هذه الشراكة وسيلة مثيرة للتعبير الإبداعي وسرد القصص.

لذا استعدوا يا بناة الطوب وأبطال Fortnite، حيث يمهد تعاون LEGO x Epic Games الطريق لمغامرة ألعاب ملحمية. ترقبوا المزيد من التحديثات والمفاجآت والإعلان المثير حقًا في 2 ديسمبر.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكنني استخدام حساب LEGO Insiders الخاص بي لتسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بي؟

ج: نعم، بفضل التعاون الأخير بين LEGO وEpic Games، لديك الآن خيار استخدام حساب LEGO Insiders الخاص بك لتسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك.

س: هل هناك أي فوائد لربط حساباتي في LEGO وEpic Games؟

ج: يتيح ربط حساباتك في LEGO وEpic Games التكامل السلس بين كلا المنصتين، مما يوفر تجربة لعب فريدة تجمع بين عالمي LEGO وFortnite.

س: متى سيتم الإعلان الرسمي عن لعبة Fortnite The Big Bang؟

ج: من المقرر الإعلان الرسمي عن لعبة Fortnite The Big Bang في 2 ديسمبر الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي/11 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

س: ما الذي يمكن أن نتوقعه من التعاون بين LEGO وEpic Games؟

ج: يعد التعاون بين LEGO وEpic Games بتطورات جديدة ومثيرة، بما في ذلك تحويل مظاهر Fortnite إلى مظاهر LEGO المصغرة وطرق مبتكرة لتجربة كلا الامتيازين في وقت واحد.