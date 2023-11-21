تأكيد لعبة LEGO x Fortnite Crossover: حقبة جديدة من اللعب الإبداعي

أعلنت LEGO رسميًا على Twitter أن حدث التقاطع LEGO x Fortnite المرتقب قد حدث بالفعل. في حين أن التفاصيل لا تزال نادرة، تشير التكهنات إلى أن اللاعبين ستتاح لهم الفرصة للانغماس في تجربة لعب فريدة من نوعها حيث يتحكمون في إصدارات LEGO من شخصياتهم المفضلة في Fortnite، مع القدرة على التعدين والصناعة اليدوية.

سيكون حدث LEGO x Fortnite، المقرر عقده في 7 ديسمبر، واحدًا من ثلاثة أوضاع لعب مثيرة سيتم تقديمها إلى Fortnite الشهر المقبل. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ سيشعر معجبو Eminem بسعادة غامرة عندما يعلمون أن مغني الراب الشهير سيظهر بشكل خاص في اللعبة كجزء من حفل موسيقي مباشر في 2 ديسمبر.

إذا لم يكن ذلك كافيًا لإثارة إعجاب المعجبين، فقد انتشرت شائعات عن تعاون محتمل بين Doctor Who وFortnite. على الرغم من أنه لم يتم تأكيده بعد، فمن المعتقد أن هذا التعاون يمكن أن يكون احتفالًا بالذكرى الستين للمسلسل التلفزيوني البريطاني الشهير، والذي تم بثه لأول مرة في نوفمبر 60. ولزيادة الإثارة، تم عرض مسلسل من ثلاثة أجزاء يضم ديفيد تينانت وهو يعيد دوره كطبيب. من المقرر أن يتم بثه في نهاية نوفمبر 1963.

تعد لعبة كروس LEGO x Fortnite بإضفاء لمسة جديدة ومبتكرة على اللعبة، حيث تجمع بين علامة LEGO التجارية المحبوبة وطريقة اللعب الجذابة للعبة Fortnite. يمكن للاعبين أن يتوقعوا عالماً تنبض فيه خيالاتهم بالحياة من خلال الطوب الرقمي، مما يفتح إمكانيات إبداعية لا نهاية لها.

هل أنت مستعد للشروع في هذه المغامرة الملحمية؟ أخبرنا بذلك في التعليقات أدناه وترقب المزيد من التحديثات حول حدث LEGO x Fortnite.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو حدث التقاطع LEGO x Fortnite؟

ج: يجمع حدث التقاطع LEGO x Fortnite بين علامة LEGO الشهيرة وأسلوب اللعب الغامر للعبة Fortnite، مما يسمح للاعبين بالتحكم في إصدارات LEGO من شخصيات Fortnite المفضلة لديهم والمشاركة في أنشطة التعدين والصناعة اليدوية.

س: متى سيتم عقد حدث LEGO x Fortnite؟

ج: من المقرر عقد حدث LEGO x Fortnite في 7 ديسمبر.

س: هل هناك أي أحداث مثيرة أخرى قادمة إلى Fortnite؟

ج: نعم، بالإضافة إلى حدث LEGO، سيقيم Eminem حفلًا موسيقيًا مباشرًا في اللعبة يوم 2 ديسمبر. هناك أيضًا شائعات عن تعاون محتمل بين Doctor Who وFortnite.