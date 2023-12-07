LEGO Fortnite: حدود جديدة في البناء الرقمي والبقاء على قيد الحياة

تم إطلاق لعبة LEGO Fortnite رسميًا، لتوفر تجربة بناء رقمية فريدة وتجربة البقاء على قيد الحياة لمحبي لعبة Battle Royale الشهيرة. يوفر وضع اللعبة الجديد هذا، على الرغم من دمجه في مشغل Fortnite، طريقة لعب مختلفة تمامًا عن الوضع المعتاد متعدد اللاعبين.

على عكس لعبة Fortnite التقليدية، تركز LEGO Fortnite على صياغة البقاء على قيد الحياة. يمكن للاعبين بناء عالمهم الخاص إما بشكل فردي أو مع ما يصل إلى 11 صديقًا. تتيح اللعبة للاعبين اللعب بشخصيات Fortnite المفضلة لديهم، مثل Brite Bomber وCuddle Team Leader وRaven، ولكن بأسلوب LEGO.

في LEGO Fortnite، يجب على اللاعبين جمع الطعام والموارد وصناعة العناصر والانخراط في معارك فردية أو تعاونية ضد الأعداء. تتضمن اللعبة أيضًا ميكانيكي بناء المأوى للدفاع وتخصيص القاعدة المنزلية. يمكن للاعبين تجنيد القرويين لجمع المواد ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة طوال الليل.

على غرار لعبة Minecraft، توفر LEGO Fortnite القدرة على بناء المنازل والحصون والترقيات الأخرى لقاعدة منزلك. يمكن للاعبين أيضًا صنع الأسلحة والملحقات للمساعدة في معاركهم ضد أعداء مختلفين، بما في ذلك المخلوقات الصغيرة المستخدمة في زراعة XP والوحوش الضخمة التي تشبه الزعماء.

تمثل LEGO Fortnite تتويجًا لجهود مجموعة LEGO Group لإنشاء تجربة بناء غامرة عبر الإنترنت. أثبت التعاون مع Epic Games نجاحه، مما أدى إلى لعبة تتيح للاعبين تحقيق أحلامهم في بناء عالمهم المبني من الطوب. ومع ذلك، جاء هذا التعاون بتكلفة كبيرة قدرها مليار دولار لمجموعة LEGO.

يتوفر الآن وضع لعبة LEGO Fortnite الجديد على جميع منصات الألعاب الرئيسية، بما في ذلك PlayStation وXbox وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي وخدمات بث الألعاب السحابية. وأفضل ما في الأمر هو أنه تحديث مجاني، مما يتيح للاعبين سهولة الوصول إلى هذه المغامرة الجديدة والمثيرة. على الرغم من أن مجموعات LEGO Fortnite قد لا تكون متاحة في المستقبل القريب، إلا أن التركيز يظل منصبًا على تطوير وتوسيع تجارب اللعب الرقمي للأطفال. يهدف التعاون بين LEGO Group وEpic Games إلى سد الفجوة بين اللعب المادي والرقمي، وإلهام كل من المبدعين والعلامات التجارية لاحتضان هذه الحدود الجديدة.