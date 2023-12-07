تتعاون Fortnite وLego لإنشاء تجربة ألعاب جديدة

تعاونت لعبة Fortnite، لعبة إطلاق النار الشهيرة عبر الإنترنت والتي تضم أكثر من 400 مليون لاعب، مؤخرًا مع Lego لإنشاء وضع جديد تمامًا للعبة البقاء على قيد الحياة. هذا التعاون مستوحى من لعبة البناء والحرفية، Minecraft، وهي اللعبة الأكثر مبيعًا على الإطلاق.

في حين أن وضع المعركة الملكي في Fortnite هو الأكثر شعبية، إلا أن اللعبة كانت تحتوي في الأصل على وضع البقاء على قيد الحياة المسمى Fortnite: Save the World. ومع ذلك، فإن النجاح الساحق الذي حققه وضع Battle Royale طغى على جميع أوضاع اللعبة الأخرى. يهدف التعاون مع Lego إلى إعادة Fortnite إلى جذورها الحرفية، ودمج طوب Lego وهياكلها وشخصياتها في عالم اللعبة. يُظهر المقطع أيضًا مشاهد تذكرنا بـMinecraft، مثل بناء الأسوار وزراعة الخضروات والتجمع حول نار المخيم.

هذا التعاون رفيع المستوى ليس مفاجئًا، حيث أن Fortnite معروفة بشراكاتها مع مشاهير حقيقيين مثل Marshmello وAriana Grande، حيث تستضيف حفلات موسيقية داخل اللعبة. يمثل التعاون مع Lego توسعًا للعبة Fortnite، حيث يجذب مجموعة واسعة من الجماهير، من الأطفال إلى المراهقين إلى البالغين.

أحد تحديات هذا التعاون هو دمج Lego، المعروفة بألعابها المناسبة للأطفال الصغار، مع Fortnite، الحاصلة على تصنيف PEGI 12 في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولمعالجة هذه المشكلة، طبقت Epic Games أدوات الرقابة الأبوية وميزات الأمان عبر الإنترنت لضمان أن اللعبة مناسبة للاعبين من جميع الأعمار. من خلال توفير تقييمات مختلفة للمحتوى والسماح للآباء بتخصيص ما يمكن لأطفالهم رؤيته، تهدف Fortnite إلى جذب الجماهير الأصغر سنًا التي ربما كانت صغيرة جدًا بالنسبة للعبة الأصلية.

في حين واجهت لعبة Fortnite انتقادات في الماضي، مثل تعليق الأمير هاري بأن اللعبة "تم إنشاؤها للإدمان"، فإن مثل هذه الانتقادات شائعة في صناعة الألعاب. وفي نهاية المطاف، يمكن للاعبين اختيار الألعاب التي تتوافق مع اهتماماتهم، وتقدم Fortnite مجموعة متنوعة من التجارب التي تتجاوز أسلوب اللعب في إطلاق النار.

أما بالنسبة لشركة Lego، فإن التعاون مع Fortnite يمثل الطموح والإمكانيات المجهولة. في حين أن هناك خططًا للتحديثات والأفكار الجديدة قيد التنفيذ، إلا أن نتيجة التعاون غير مؤكدة. كلتا الشركتين متحمستان لرؤية كيف سيتم استقبال اللاعبين للعبة ومنفتحتان لاستكشاف أنواع أخرى من الألعاب على منصة Fortnite في المستقبل.

وفي الختام، يقدم التعاون بين Fortnite وLego للاعبين تجربة لعب جديدة وفريدة من نوعها. من خلال الجمع بين العناصر الحرفية في Fortnite وعلامة Lego التجارية الشهيرة، تهدف اللعبة إلى جذب جمهور متنوع وتقديم لاعبين جدد إلى عالم Fortnite.