ملخص:

تعاونت وكالات إنفاذ القانون في ليدز وأيرونديل لتنفيذ مذكرة تفتيش في أحد المنازل في أيرونديل، مما أدى إلى اعتقال خمسة أفراد متورطين في تهريب المخدرات وحيازة أسلحة معدلة بشكل غير قانوني. وتم إلقاء القبض على المشتبه فيهم وضبطت أسلحة نارية آلية بالكامل ومعدات تستخدم في تعديل الأسلحة وممتلكات مسروقة ومخدرات وأدوات صنعها. تتعاون وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بما في ذلك إدارة مكافحة التبغ والأسلحة النارية (ATF) ووزارة تحقيقات الأمن الداخلي (HISI)، مع السلطات المحلية في هذه القضية وتتوقع توجيه اتهامات فيدرالية. وأشاد رئيس شرطة ليدز بول إيروين بالضباط المشاركين وشدد على الدور الحاسم للتعاون المجتمعي في القضاء على المخاطر التي يشكلها المجرمون. تشجع إدارة شرطة ليدز أي شخص لديه معلومات حول هذه القضية أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة على الاتصال بهم.

مقال جديد:

الجهد التعاوني يؤدي إلى اعتقالات في قضية تهريب المخدرات والأسلحة

في عملية مشتركة ناجحة، أحرزت أقسام الشرطة في ليدز وأيرونديل تقدمًا كبيرًا في مكافحة تهريب المخدرات وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني. مسلحين بمذكرة تفتيش، قامت وحدة دعم العمليات بقسم شرطة ليدز، وفريق SWAT التابع لقسم شرطة ليدز، وإدارة شرطة إيرونديل، بتفتيش منزل في إيرونديل، مما أدى إلى القبض على خمسة مشتبه بهم.

واعتقل مسؤولو إنفاذ القانون ماركيل جيواون فيلدر، 25 عامًا، من إيرونديل، وأمبر نيكول روزيل، 23 عامًا، من إيرونديل، ألاباما، وكيارا لاتريس ويليامز، 29 عامًا، من إيرونديل، ألاباما، وماركيل ديميتريس هولمز، 21 عامًا، من إيرونديل، ألاباما، وماركيريس جي. مار هولمز، 23 عامًا، من إيرونديل، ألاباما، محتجز.

وعثرت المباحث خلال العملية على مخبأ للأسلحة الآلية بالكامل، بالإضافة إلى معدات يعتقد أنها تستخدم لتحويل الأسلحة النارية نصف الآلية إلى أسلحة آلية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف ومصادرة ممتلكات مسروقة، مثل الفنتانيل والميثامفيتامين (ميث)، ومخدرات أخرى، وأدوات صنع المخدرات.

أعرب رئيس شرطة ليدز بول إيروين عن اعتزازه بالجهود التعاونية التي تبذلها الوكالات المعنية، واعترف بالمساعدة التي لا تقدر بثمن من قسم شرطة إيرونديل. وشدد الرئيس إيروين على حجم الاكتشاف، مشيرًا إلى أن الأسلحة النارية والمواد غير المشروعة التي تم استردادها تشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وإدراكًا للنهج الشامل الضروري لمكافحة النشاط الإجرامي، أشاد الرئيس إيروين بالتبادل المستمر للمعلومات والتحقيقات المتعلقة بالمخدرات التي تجريها الإدارة بأكملها.

بالشراكة مع الوكالات الفيدرالية مثل إدارة الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) ووزارة تحقيقات الأمن الداخلي (HISI)، تهدف إدارة شرطة ليدز إلى متابعة الاتهامات الفيدرالية فيما يتعلق بهذه القضية.

يتم حث أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذا التحقيق أو أي أنشطة غير قانونية أخرى على الاتصال بقسم شرطة ليدز على الرقم 205-699-2581.

والمشتبه بهم الخمسة رهن الاعتقال حاليًا، وسيواجهون تهمًا مختلفة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والحيازة غير القانونية للمواد الخاضعة للرقابة وأدوات المخدرات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المشتبه بهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.