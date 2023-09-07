تفاصيل مسربة عن سطح وحدات SKU للأجهزة المحمولة من Meteor Lake من Intel

قام أحد متسربي الأجهزة المعروف باسم Golden Pig مؤخرًا بتسريب معلومات حول ثلاث وحدات SKU جديدة للهواتف المحمولة Meteor Lake على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Bilibili. تم إدراج وحدات SKU هذه، التي تتميز بالعلامة التجارية Core Ultra الجديدة من Intel، على أنها Core Ultra 7 155H وCore Ultra 7 165H وCore Ultra 9 185H. وفقًا للتسريب، فإن وحدتي SKU الأخيرتين سيكون لهما الحد الأقصى لساعات التعزيز البالغة 5 جيجا هرتز و5.1 جيجا هرتز، في حين أن 155H سيكون له سرعة ساعة قصوى تبلغ 4.8 جيجا هرتز.

تشير بيانات سرعة ساعة Golden Pig إلى أن كل رقم في اسم الطراز يشير إلى الترددات الأساسية والمعززة لكل وحدة معالجة مركزية. على سبيل المثال، سيكون لدى Core Ultra 7 155H ساعة تعزيز قصوى تبلغ 4.8 جيجا هرتز لأول نواة P، و4.5 جيجا هرتز لعدد قليل من نوى P، و4.3 جيجا هرتز للنوى المتبقية. ستتمتع النوى E بساعة تعزيز قصوى تبلغ 3.8 جيجا هرتز، وستكون سرعة الساعة الأساسية للرقاقة 2.8 جيجا هرتز.

وبالمثل، سيحتوي Core Ultra 7 165H على نواتين P مع ساعة تعزيز قصوى تبلغ 5 جيجا هرتز، وساعات تعزيز متفاوتة لنوى P الأخرى، و3.8 جيجا هرتز للنوى E، مع سرعة ساعة أساسية تبلغ 2.8 جيجا هرتز. ستحتوي Core Ultra 9 185H، أقوى شريحة بين الثلاثي، على نواتين P مع ساعة تعزيز قصوى تبلغ 5.1 جيجا هرتز، وساعات تعزيز متفاوتة لنوى P الأخرى، و3.8 جيجا هرتز للنوى E، مع سرعة ساعة أساسية تبلغ 2.8 جيجا هرتز.

على الرغم من أن المعلومات المسربة لم تغطي عدد النوى، فمن المتوقع أن تتمتع مجموعة Meteor Lake من Intel بسعة نواة قصوى تبلغ 14. قد تتمتع شرائح Meteor Lake المحمولة الجديدة هذه بسرعات ساعة أقل مقارنة بالأجيال السابقة من وحدات المعالجة المركزية المحمولة الهجينة من Intel. ومع ذلك، فإن هذا التخفيض أمر مفهوم لأن بنية Meteor Lake تستخدم عقدة معالجة أكثر تقدمًا، والتي لا يزال من الممكن أن تؤدي إلى تحسين الأداء.

تمثل Meteor Lake تقدمًا كبيرًا في وحدات المعالجة المركزية الهجينة من Intel، حيث تتميز بنظام قائم على البلاط يدمج مجموعات شرائح مختلفة في وحدة معالجة مركزية واحدة. يؤدي تضمين شرائح جديدة إلى تحسين وظائف شرائح Meteor Lake، بما في ذلك إضافة مجموعة شرائح AI جديدة ووحدة معالجة رسومات iGPU مدعومة بمعالج TSMC silicon. علاوة على ذلك، مع استخدام عقدة Intel 4 الأكثر تقدمًا، من المتوقع أن توفر نوى Meteor Lake كفاءة متزايدة وترددات أعلى بنفس مستوى الطاقة مقارنة بتصميمات Alder Lake السابقة.

مع اقتراب إطلاق Meteor Lake، من المحتمل ظهور المزيد من وحدات SKU المسربة، مما يوفر مزيدًا من المعرفة حول مجموعة وحدات المعالجة المركزية من الجيل التالي من Intel.

التعاريف:

– SKU: وحدة حفظ المخزون، وهو معرف فريد لمنتج أو خدمة.

- جيجاهيرتز: جيجاهيرتز، وحدة تردد تعادل مليار دورة في الثانية.

– وحدة المعالجة المركزية (CPU): وحدة المعالجة المركزية، وهي الدائرة الإلكترونية الموجودة داخل الكمبيوتر والتي تقوم بتنفيذ التعليمات وإجراء العمليات الحسابية وإدارة تدفق البيانات.

- نوى P: نوى الأداء، وحدات معالجة عالية الأداء داخل وحدة المعالجة المركزية.

- النوى الإلكترونية: نوى الكفاءة، ووحدات المعالجة الموفرة للطاقة داخل وحدة المعالجة المركزية.

– iGPU: وحدة معالجة الرسومات المتكاملة، وهي وحدة معالجة رسومات مدمجة في وحدة المعالجة المركزية.

– TSMC: شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وهي شركة رائدة في مجال مسبك أشباه الموصلات.

مصادر:

تسرب الخنزير الذهبي على بيليبيلي