التحديث 13.18 من League of Legends: إنقاص قوة Jarvan IV وTryndamere، مقدمة للعبة Briar

من المقرر أن يجلب التحديث القادم 13.18 لـ League of Legends تغييرات كبيرة في توازن اللعبة. سيحصل البطلان الأقويان، Jarvan IV وTryndamere، على إنقاص القوة لمعالجة الزيادة الأخيرة في قوتهما. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم التصحيح بطلًا جديدًا يُدعى Briar، وهو Noxian Vampire.

من المقرر أن يتم إطلاق التحديث 13.18 في 13 سبتمبر 2023، وفقًا لجدول التصحيح الخاص بشركة Riot. ستكون خوادم Oceanic هي أول من يتلقى التحديث، وستتبعها الخوادم الأخرى تدريجيًا على مدار اليوم. يجب أن يتوقع اللاعبون بضع ساعات من التوقف أثناء عملية التصحيح، وسيتم تعطيل قوائم انتظار التوفيق قبل ثلاث ساعات تقريبًا من التحديث.

لقد سيطر Jarvan IV وTryndamere على اللعبة بسبب التعزيزات الأخيرة التي جعلتهما أقوياء للغاية. ردًا على ذلك، قررت شركة Riot إنقاص قوتهم من أجل جعلهم أكثر انسجامًا مع بقية قائمة الأبطال.

الميزة البارزة في التحديث 13.18 هي تقديم البطل الجديد، Briar. تتميز مصاصة الدماء Noxian بقدرات شفاء قوية وتركز بلا هوادة على مطاردة فريستها. على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها بطلة واضحة، إلا أن اللاعبين حريصون على رؤية الاستراتيجيات والمسرحيات الإبداعية التي ستظهر من خلال مجموعتها الفريدة.

بالإضافة إلى تغييرات البطل، يتضمن التحديث 13.18 عددًا من التعديلات على قدرات الأبطال المختلفة. على سبيل المثال، تشهد ميزة Bard's Passive، وهي Traveler's Call، زيادة في مدة سرعة الحركة وعدد الأكوام. تم ذكر إصدار Briar أيضًا في ملاحظات التصحيح.

يتم أيضًا تغيير العديد من العناصر في اللعبة في التحديث 13.18. والجدير بالذكر أن Crown of the Shattered Queen سيحصل على زيادة في قوة القدرة، بينما سيتم تقليل ضرره. سيتم تمديد مدة استمرار العنصر أيضًا. سيشهد Spear of Shojin انخفاضًا في ضرر الهجوم، وسيشهد Statikk Shiv انخفاضًا في ضرر العميل ولكن زيادة في ضرر الهجوم.

يمكن للاعبي League of Legends توقع تغييرات مثيرة مع التحديث 13.18، حيث ستجلب تعديلات التوازن وإضافة بطل جديد ديناميكيات جديدة للعبة.

