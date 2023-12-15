العقارات المطلة على الواجهة البحرية في ميامي بيتش ترتفع قيمتها مع تعزيز بناء المنازل الفاخرة للسوق

شهد عقار الواجهة البحرية المذهل في جزيرة ستار آيلاند المرغوبة في ميامي بيتش زيادة كبيرة في القيمة بفضل بناء منزل فخم مجاور. تملكه النجمة السابقة "Real Housewives of Miami" Lea Black، والعقار مُدرج حاليًا مقابل 37.5 مليون دولار.

يوضح وكيل الإدراج سادي أبونزا ديلجادو، من شركة ONE Sotheby's International Realty، أن إنشاء منزل بقيمة 100 مليون دولار في مكان مجاور لن يؤدي إلا إلى تعزيز قيمة ممتلكات بلاك. من المتوقع أن تجذب جاذبية وجود مثل هذا الجار الحصري المشترين البارزين الذين يرغبون في هيبة وحصرية Star Island.

يقع منزل Black على مساحة 1.07 فدان، ويُعد اكتشافًا نادرًا في هذه الجزيرة الحصرية. يؤكد ديلجادو أن المشترين الذين يطمحون للعيش في ستار آيلاند لديهم خيارات محدودة، مما يجعل هذا العقار مرغوبًا أكثر. في الواقع، هذا هو المنزل الوحيد المتاح للبيع في الجزيرة حاليًا.

شهد سعر إدراج عقارات بلاك تقلبات على مر السنين، ولكن تم تسعيرها بشكل استراتيجي بناءً على المبيعات المماثلة الأخيرة في المنطقة. وقد بيعت مؤخرًا قطعة أرض مماثلة ذات واجهة مائية أقل بمبلغ 33 مليون دولار، في حين وصلت عملية بيع أخرى في المنطقة المجاورة إلى مبلغ مذهل قدره 67 مليون دولار. وكانت هذه البيانات مفيدة في تحديد سعر الطلب الحالي.

أضاف بناء المنزل المجاور الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار مستوى من الجاذبية والحصرية لممتلكات بلاك. مشتري المنازل الفاخرة الذين يبحثون عن تجربة الواجهة البحرية المطلقة جنبًا إلى جنب مع الرغبة في موقع Star Island سيجدون هذه القائمة لا تقاوم. ومع تقدم أعمال البناء، من المتوقع أن يؤدي الترقب لهذا العقار الرائع إلى رفع قيمته في سوق العقارات الفاخرة المتنامي في ميامي بيتش.