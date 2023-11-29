نقدم لكم سترة عيد الميلاد القبيحة المستوحاة من Windows XP Bliss Wallpaper

تحت سماء زرقاء صافية تتخللها سحب بيضاء رقيقة، توجد تلة خضراء مورقة تثير إحساسًا بالحنين لدى مستخدمي نظام التشغيل Windows XP. توفر خلفية Bliss الشهيرة من Microsoft، والتي تتميز بمناظر طبيعية ريفية هادئة، الراحة لآلاف الأشخاص. والآن، تثير مايكروسوفت استجابة عاطفية مرة أخرى، ولكن بطريقة غير تقليدية إلى حد ما ــ من خلال تقديم سترة عيد الميلاد القبيحة المستوحاة من الصورة الشهيرة التي التقطها تشارلز أورير.

على الرغم من أن السترة قد لا تعكس فرحة العطلة التقليدية، إلا أن قبحها له سحر لا يمكن إنكاره. تُعد هذه السترة، المزينة بتلال منقطة وسحب رقيقة وحتى زر البدء الشهير، بمثابة تكريم فريد لجزء محبوب من تاريخ Windows XP. فهو يجمع بين عناصر الحنين التكنولوجي والروح الاحتفالية، مما يجعله خيارًا متميزًا لخزانة الملابس لموسم العطلات.

بسعر 64.95 يورو في متجر Microsoft الرسمي، سيتم التبرع بجزء من عائدات كل سترة يتم بيعها إلى The Nature Conservancy. من خلال ارتداء هذه السترة الجذابة، لا يمكنك فقط أن تشيد بالنعيم الخالد لنظام التشغيل Windows XP، ولكن يمكنك أيضًا المساهمة في الحفاظ على بيئتنا الطبيعية.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني شراء سترة عيد الميلاد القبيحة المستوحاة من Windows XP Bliss عبر الإنترنت؟

ج: نعم، السترة متاحة للشراء على الموقع الرسمي لمتجر Microsoft.

س: ما هي الأحجام المتوفرة للسترة؟

ج: السترة متوفرة بأحجام مختلفة لتناسب أنواع الجسم المختلفة.

س: هل يمكنني استرداد أموالي إذا لم أكن راضيًا عن المنتج؟

ج: لدى متجر Microsoft سياسة إرجاع معمول بها. للحصول على تفاصيل محددة بشأن المبالغ المستردة، من الأفضل الرجوع إلى موقعهم الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بهم.

س: هل السترة حصرية لمستخدمي Windows XP؟

ج: لا، السترة متاحة للشراء من قبل أي شخص مهتم بامتلاك قطعة فريدة من تاريخ Microsoft الشهير.

س: كم من ثمن الشراء يذهب للأعمال الخيرية؟

ج: سيتم التبرع بجزء من عائدات كل سترة يتم بيعها إلى منظمة Nature Conservancy، على الرغم من أن Microsoft لم تحدد المبلغ الدقيق.

مصادر:

متجر مايكروسوفت – www.microsoft.com