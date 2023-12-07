يعمل كل من Messenger وFacebook على تعزيز الخصوصية والأمان من خلال التشفير الافتراضي الشامل

في خطوة كبيرة لإعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم وأمانه، أعلن ماسنجر وفيسبوك عن تطبيق التشفير الافتراضي الشامل للرسائل والمكالمات الشخصية. وتضمن هذه الميزة الجديدة أن تظل المحادثات خاصة ومحمية من لحظة مغادرة جهاز المرسل إلى وقت وصولها إلى المستلم. يعكس إدخال التشفير الافتراضي الشامل التزام الشركات بتوفير تجربة مراسلة أكثر أمانًا وأمانًا.

لقد كان قرار جعل المحادثات والمكالمات الخاصة مشفرة من طرف إلى طرف بشكل افتراضي نتيجة سنوات من التطوير والاختبار الدقيق. لقد تعاون المهندسون ومتخصصو التشفير والمصممون وخبراء السياسات ومديرو المنتجات على نطاق واسع لإعادة بناء ميزات Messenger من الألف إلى الياء. طوال هذه العملية، قدم خبراء من مختلف المجالات، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية ومجموعات المناصرة والحكومات، رؤى قيمة لمعالجة المخاطر المحتملة وإنشاء ضمانات قوية للخصوصية.

يعمل التشفير الشامل على تعزيز أمان محادثات Messenger بشكل كبير، مما يضمن بقاء المحتوى غير قابل للوصول لأي شخص، بما في ذلك Meta، ما لم يقرر المستخدم الإبلاغ عن رسالة. تمنح طبقة الحماية الإضافية هذه المستخدمين الثقة بأن محادثاتهم محمية من الوصول غير المصرح به.

إلى جانب تنفيذ التشفير الافتراضي الشامل، يقدم Messenger وFacebook العديد من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المراسلة. أصبح لدى المستخدمين الآن القدرة على تحرير الرسائل خلال 15 دقيقة من إرسالها، مما يوفر تحكمًا أكبر في محادثاتهم. بالإضافة إلى ذلك، ستختفي الرسائل المختفية تلقائيًا بعد 24 ساعة، مما يوفر حماية أكبر لخصوصية المستخدم. تتيح ميزة التحكم الجديدة في إيصال القراءة للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون عرض الرسالة عندما يقرأونها أم لا، مما يخفف من الضغط للرد على الفور.

علاوة على ذلك، تم إجراء تحسينات على مشاركة الصور والفيديو، مما يسهل الوصول إلى محتوى الوسائط، وتحسين جودة الصورة، وإدخال تخطيطات وعناصر تحكم جديدة لزيادة التفاعل. توفر الرسائل الصوتية، وهي إحدى تنسيقات المراسلة الأسرع نموًا، الآن سرعات تشغيل تبلغ 1.5x أو 2x، والقدرة على الاستئناف من حيث توقف المستخدم، ومواصلة التشغيل عند التبديل بعيدًا عن الدردشة أو التطبيق.

في حين أن نشر التشفير الافتراضي الشامل سيستغرق بعض الوقت حتى يكتمل على مستوى العالم، مع وجود أكثر من مليار مستخدم لبرنامج Messenger، تعمل الشركات بنشاط لضمان توفره لأكبر عدد ممكن من المستخدمين. وفي الأشهر المقبلة، سيتم إدخال تحسينات إضافية مثل تحسينات الوسائط عالية الدقة ومشاركة الملفات.

من خلال إعطاء الأولوية للخصوصية والأمان، يضع Messenger وFacebook معيارًا جديدًا لمنصات المراسلة، مما يمكّن المستخدمين من التواصل بثقة أكبر وراحة البال. تمثل هذه التحديثات الهامة التحسينات الأكثر جوهرية لبرنامج Messenger منذ إطلاقه في عام 2011، مما يعزز مكانته كخدمة مراسلة سريعة وموثوقة وآمنة.