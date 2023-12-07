يقوم Messenger بتنفيذ التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف ويقدم ميزات المراسلة الجديدة

في خطوة مهمة نحو تعزيز خصوصية المستخدم، يقدم Messenger الآن التشفير الافتراضي الشامل للرسائل والمكالمات الشخصية على منصته. وتضمن هذه الميزة الجديدة بقاء محتوى المحادثات محميًا منذ لحظة خروجه من جهاز المرسل حتى وصوله إلى جهاز المستلم. باستخدام هذا التشفير، لا يستطيع حتى موفر النظام الأساسي، Meta، الوصول إلى الرسائل إلا إذا اختار المستخدم الإبلاغ عنها.

لقد كان تنفيذ التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف هدفًا طويل المدى لبرنامج Messenger، وقد تطلب تطويرًا واختبارًا مكثفًا لضمان فعاليته. لقد عمل المهندسون ومتخصصو التشفير والمصممون وخبراء السياسات ومديرو المنتجات بجد لإعادة بناء ميزات النظام الأساسي من الصفر. إلى جانب تحديث التشفير هذا، قدم Messenger أيضًا ميزات إضافية للخصوصية والأمان والتحكم. يتضمن ذلك عناصر التحكم في التسليم التي تسمح للمستخدمين باختيار من يمكنه مراسلتهم، وقفل التطبيق لمزيد من الأمان، والميزات الحالية مثل إعداد التقارير والحظر وطلبات الرسائل.

علاوة على ذلك، كشف برنامج Messenger عن العديد من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المراسلة لمستخدميه. أولاً، تتيح القدرة على تحرير الرسائل خلال 15 دقيقة من إرسالها للمستخدمين تحكمًا أكبر في محتواها. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الرسائل المختفية الآن تستمر لمدة 24 ساعة بعد إرسالها، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان وراحة البال. سيقدر المستخدمون أيضًا التحكم الجديد في إيصال القراءة، والذي يسمح لهم بتحديد ما إذا كان بإمكان الآخرين معرفة متى قرأوا رسائلهم، مما يوفر الخصوصية ويقلل الضغط للرد على الفور.

يركز Messenger أيضًا على تحسين تجربة مشاركة الصور والفيديو. ومع مشاركة أكثر من 1.3 مليار صورة ومقطع فيديو يوميًا، ساهمت المنصة في تسهيل الوصول إلى تنسيقات الوسائط هذه وتحسين جودة الصورة وتقديم تخطيطات ممتعة. يمكن للمستخدمين الآن الرد أو التفاعل مع أي صورة أو مقطع فيديو في المجموعة، مما يضمن إجراء محادثات أكثر جاذبية وتفاعلية.

تعد إضافة ميزات المراسلة الصوتية بمثابة تحسين مهم آخر. تكتسب الرسائل الصوتية شعبية بسرعة، ويتيح تطبيق Messenger الآن للمستخدمين ضبط سرعة التشغيل، والاستماع إلى الرسائل من حيث توقفت، ومواصلة الاستماع حتى عند التنقل بعيدًا عن الدردشة أو التطبيق.

لضمان الشفافية والتواصل مع الخبراء، نشر Messenger ورقتين توضحان أساليب التشفير وطرق تشفير سجل الرسائل باستخدام التخزين الآمن. في حين أن النشر العالمي للتشفير الافتراضي من طرف إلى طرف سيستغرق بعض الوقت بسبب قاعدة المستخدمين الواسعة للمنصة، فإن Messenger سيطالب المستخدمين بإعداد طريقة استرداد، مثل رقم التعريف الشخصي، لضمان أمان رسائلهم وإمكانية الوصول إليها عبر جميع أنحاء العالم. الأجهزة.

ومن خلال هذه التحديثات، يهدف Messenger إلى توفير خدمة مراسلة أسرع وموثوقة وآمنة، وتمكين المستخدمين من التحكم بشكل أكبر في الخصوصية وتجارب اتصال ممتعة.