يؤدي تلف الأشجار إلى حدوث فيضان كبير لمياه الصرف الصحي في دورهام

في تحول صادم للأحداث، شهدت دورهام فيضانًا كبيرًا لمياه الصرف الصحي بعد سقوط شجرة كبيرة، مما أدى إلى إتلاف خط الصرف الصحي. وقع الحادث يوم السبت، جنوب جامعة ديوك مباشرة، وأدى إلى تدفق ما يقرب من نصف مليون جالون من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى رافد غير مسمى لساندي كريك.

تلقى مسؤولو دورهام تقارير عن وجود فتحة تفيض بمياه الصرف الصحي في 1519 طريق بينكريست في وقت مبكر من الصباح. وسرعان ما تصاعد الوضع، حيث عملت أطقم العمل بلا كلل لاحتواء التسرب والتخفيف من حدته. استغرق الأمر عدة ساعات لتوصيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية، وإنشاء مضخة جانبية، وسد الخور في اتجاه مجرى النهر، وضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة مرة أخرى إلى نظام الصرف الصحي.

يتعين على السلطات بموجب قانون الولاية إخطار قسم الموارد المائية التابع لإدارة جودة البيئة في نورث كارولاينا بشأن مثل هذه الانسكابات. وفي هذه الحالة، تم إبلاغ الإدارة بالحادث على الفور.

يسلط هذا الفائض المؤسف لمياه الصرف الصحي الضوء على العواقب المحتملة للبنية التحتية المتضررة والحاجة إلى الصيانة والتفتيش المنتظم. إن التأثير على البيئة المحيطة، وخاصة الرافد غير المسمى ساندي كريك، يثير قلقًا كبيرًا.

وتجري الجهود حاليًا لمعالجة الأضرار الناجمة عن سقوط الشجرة وإصلاح خط الصرف الصحي. ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير لكل من السكان ومسؤولي المدينة للبقاء يقظين في صيانة ومراقبة البنية التحتية الحيوية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

يعمل المسؤولون والطواقم في دورهام بجد لتصحيح الوضع والتأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من أي أضرار أخرى. وينصب التركيز الآن على استعادة الحياة الطبيعية مع تنفيذ تدابير لمنع الحوادث المتعلقة بالأشجار والتي قد تؤدي إلى فيضان مياه الصرف الصحي.