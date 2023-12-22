حريق هائل يلتهم مبنى مدرسة تاريخية في غاري بولاية إنديانا

تحقق السلطات في غاري بولاية إنديانا حاليًا في حريق مدمر اجتاح مبنى مدرسة مهجورًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. اندلع الحريق في وقت متأخر من يوم السبت في مدرسة إيمرسون الثانوية السابقة، الواقعة في 716 E. الجادة السابعة. وتحرك رجال الإطفاء بسرعة، ووصلوا إلى مكان الحادث في غضون دقائق من تلقي المكالمة الأولية، ليجدوا أن الحريق ينتشر بسرعة عبر السقف والعلية. مساحة في الطابق الثالث.

تم إعاقة جهود إطفاء الحريق في البداية بسبب الحواجز الخرسانية التي منعت الوصول إلى الجزء الخلفي من المبنى. إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من التغلب على هذه العقبة من خلال جلب المعدات الثقيلة لإزالة العوائق. وباستخدام جدول مرتفع، تمكنوا من الوصول وإطفاء النيران التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق. بحلول الساعة الثالثة صباحًا، تم احتواء الحريق في الغالب، وواصل مسؤولو الإطفاء مراقبة الموقع.

ما يجعل هذا الحادث مأساويًا بشكل خاص هو أن هذا الحريق يمثل الحادث الثاني خلال ستة أشهر فقط. وكان حريق آخر قد دمر نفس المبنى في يونيو الماضي. تتمتع مدرسة إيمرسون الثانوية السابقة بأهمية تاريخية هائلة، حيث أنها مدرجة في السجل الوطني للأماكن التاريخية. تم تشييدها في عام 2019، وكانت أول مدرسة ثانوية في غاري، وكانت بمثابة مركز للتعليم حتى عام 2008 عندما اشترتها هيئة الإسكان في غاري في عام 2020.

ومع ذلك، فإن السنوات الأخيرة للمبنى شابتها أنشطة إجرامية، وفقًا لتقارير نشرت في صحيفة تايمز أوف نورثويست إنديانا. وفي يوليو/تموز، ألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص عقب ورود أنباء عن إطلاق نار في المبنى.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا في الوقت الحالي. بدأت إدارة إطفاء غاري، بالتعاون مع مشير إطفاء ولاية إنديانا، تحقيقًا لتحديد أصل الحريق وسببه. إن الأهمية التاريخية للمبنى والذكريات التي يحملها للمجتمع المحلي تجعل هذا الحادث أكثر مأساوية.