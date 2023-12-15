أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة في عام 2024: ثورة في الكفاءة والأداء الوظيفي

ملخص: من المقرر أن يحدث عام 2024 تغييرًا كبيرًا في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة. مع التقدم في شرائح الذكاء الاصطناعي والتحول نحو بنية ARM، فإن أجهزة الكمبيوتر المحمولة على وشك الخضوع لتغييرات كبيرة في كيفية تصنيعها واستخدامها وعملها. تحمل هذه الثورة أيضًا وعدًا بتحسين الكفاءة وعمر بطارية أطول. تم إعداد وحدات المعالجة المركزية Meteor Lake التي تم الكشف عنها حديثًا من Intel وشريحة Snapdragon X Elite من Qualcomm لقيادة الشحن بسرعات أعلى وأداء محسّن. بالإضافة إلى ذلك، تستعد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لشق طريقها إلى الحوسبة المتنقلة على نطاق واسع، مما يعد بتعزيز المهام المختلفة وتحسين تجربة المستخدم الشاملة. قد يقدم نظام التشغيل Windows 12، الذي يُشاع أنه سيصل في عام 2024، إصدارات معيارية مصممة خصيصًا لعوامل ومواصفات محددة لشكل الكمبيوتر المحمول، إلى جانب إمكانات الذكاء الاصطناعي المحسنة. وأخيرًا، تتطور عوامل الشكل حيث أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي وذات الشاشات المزدوجة أكثر انتشارًا، مما يوفر مرونة متزايدة واستكشافًا جديدًا لتصميم أجهزة الكمبيوتر المحمول. من المتوقع أن نرى دمج شاشات OLED وQLED وmini-LED، بالإضافة إلى معدلات تحديث أعلى في العام المقبل.

جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة: الكفاءة تحتل مركز الصدارة

من المقرر أن يشهد مشهد أجهزة الكمبيوتر المحمول تحولًا ملحوظًا في عام 2024. بناءً على نجاح أجهزة MacBooks التي تعمل بنظام M1 من Apple، والمعروفة بعمر البطارية والأداء الاستثنائي، تتخذ الشركات المصنعة الأخرى الآن خطوات لسد الفجوة. تعد وحدات المعالجة المركزية Meteor Lake من Intel، مع عملية 7 نانومتر وبنيتها المتقدمة، بسرعات أعلى وكفاءة محسنة. ومن المتوقع أن يجعل هذا التطور أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows على قدم المساواة مع أحدث عروض Apple وتزويد المستخدمين بأجهزة تدوم لفترة أطول.

تدخل شركة Qualcomm أيضًا السباق بشريحة Snapdragon X Elite. تتميز هذه الشريحة بأرقام أداء مذهلة، ولديها القدرة على تحسين أداء Windows على ARM بشكل كبير، مع الحفاظ على الكفاءة الممتازة. من خلال استهلاك طاقة أقل وتوفير إمكانات قوية لتعدد المهام، يهدف Snapdragon X Elite إلى سد الفجوة بين أجهزة Windows وApple.

الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في تجربة الحوسبة المحمولة

مع التكامل المتزايد لتقنية الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تصبح أجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة في عام 2024. وتقوم كل من Intel وAMD وQualcomm بدمج وحدات معالجة عصبية مخصصة (NPUs) في شرائحها لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. تفتح هذه الخطوة إمكانيات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر، مما يحسن إدارة عمر البطارية، ويعزز تجربة المستخدم.

في حين أن فائدة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة لا تزال قيد الاستكشاف، فإن المطورين لديهم القدرة على الاستفادة من وحدات NPU لتسريع مجموعة متنوعة من المهام ورفع قدرات أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى ما هو أبعد مما هو ممكن حاليًا. ومع تزايد انتشار أجهزة الذكاء الاصطناعي، ستتاح للصناعة الفرصة لإثبات فعالية وحدات NPU وتطبيقاتها في العالم الحقيقي.

Windows 12: نظام تشغيل معياري ومعزز بالذكاء الاصطناعي

تشير الشائعات المحيطة بإصدار Windows 12 في عام 2024 إلى أن Microsoft ستقدم نهجًا معياريًا، حيث ستصمم إصدارات محددة من نظام التشغيل لتناسب عوامل ومواصفات الكمبيوتر المحمول المختلفة. وهذا يعني أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المجهزة بوحدات المعالجة المركزية Meteor Lake من Intel، على سبيل المثال، قد تستفيد من إصدار Windows 12 المصمم خصيصًا لتحقيق الأداء الأمثل.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يوفر Windows 12 إمكانات الذكاء الاصطناعي المحسنة لنظام التشغيل. في حين أن الطبيعة الدقيقة لميزات الذكاء الاصطناعي هذه لا تزال غير مؤكدة، إلا أن الاحتمالات تشمل التعرف على الصور، والنسخ واللصق المعزز بالذكاء الاصطناعي، والمشاريع المطلوبة. يمهد تكامل Microsoft للذكاء الاصطناعي، كما رأينا مع Copilot، الطريق لمزيد من التقدم في تكامل الذكاء الاصطناعي في Windows 12، مما يوفر للمستخدمين تجربة حوسبة سلسة وشخصية.

تتطور عوامل الشكل: المرونة وشاشات العرض المحسنة

في عام 2024، ستستمر أجهزة الكمبيوتر المحمولة في تجاوز حدود التصميم والوظائف. ومن المتوقع أن تصبح أجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي وذات الشاشة المزدوجة، مثل HP Spectre Foldable PC وLenovo Yoga Book 9i، أكثر انتشارًا، مما يوفر للمستخدمين قدرًا أكبر من المرونة والتنوع. توفر عوامل الشكل المبتكرة هذه تجارب مستخدم فريدة تتجاوز التصميم الصدفي التقليدي.

فيما يتعلق بتكنولوجيا العرض، نتوقع رؤية اعتماد أكبر لشاشات OLED وQLED وmini-LED في أجهزة الكمبيوتر المحمولة. لن تؤدي هذه التطورات إلى تحسين الجودة المرئية فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تحسين الأداء العام. ستوفر معدلات التحديث الأعلى، حيث أصبح معدل التحديث 120 هرتز هو المعيار الجديد، رسومات أكثر سلاسة وتجربة مستخدم أكثر غامرة.

في الختام، يعد عام 2024 بتحول كبير في صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمول. تم إعداد التطورات في الكفاءة وتقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل وعوامل الشكل لإعادة تعريف تجربة مستخدم الكمبيوتر المحمول. وبينما تسعى الشركات المصنعة لمواكبة طلبات المستهلكين من أجل عمر أطول للبطارية، وزيادة الأداء، وتحسين الوظائف، يمكن للمستخدمين التطلع إلى جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي ستحدث ثورة في طريقة عملهم ولعبهم.