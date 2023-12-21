الحكم على هاكر مصاب بالتوحد بالأمر بالمستشفى لأجل غير مسمى بسبب تسريب مقاطع من لعبة GTA

حُكم على قرصان يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو مصاب بالتوحد وعضو في عصابة الجرائم الإلكترونية Lapsus$، بالسجن لأجل غير مسمى في المستشفى بسبب تسريب مقاطع من لعبة Grand Theft Auto (GTA) القادمة. وكان أريون كورتاج من جامعة أكسفورد يعتبر عضوا رئيسيا في العصابة سيئة السمعة، التي استهدفت عمالقة التكنولوجيا مثل أوبر ونفيديا وروكستار جيمز، مما تسبب في أضرار تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

قرر القاضي أن مهارات كورتاج ورغبته المستمرة في ارتكاب جرائم إلكترونية تشكل خطرًا كبيرًا على الجمهور. ونتيجة لذلك، سيبقى في مستشفى آمن مدى الحياة، ما لم يقدر الأطباء أنه لم يعد يشكل خطراً. إن مرض التوحد الحاد الذي يعاني منه كورتاج جعله غير مؤهل للمثول أمام المحكمة، وكلفت هيئة المحلفين بتحديد ما إذا كان قد ارتكب الأفعال المزعومة، بغض النظر عن النية الإجرامية.

وأثناء المحاكمة، تم الكشف عن أن كورتاج نفذ عمليات الاختراق حتى أثناء الإفراج عنه بكفالة عن جرائم سابقة. كان اختراقه الأكثر شهرة هو اختراق Rockstar Games، المطور وراء GTA، حيث سرق 90 مقطعًا من لعبة Grand Theft Auto 6 التي لم يتم إصدارها بعد. ثم هدد كورتاج بالإفراج عن كود المصدر ما لم تتصل الشركة به في غضون 24 ساعة. وقام بعد ذلك بنشر المحتوى المسروق في أحد المنتديات.

وجادل دفاع كورتاج بأن نجاح العرض الترويجي للعبة GTA 6، والذي حصد 128 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، يشير إلى أن الاختراق لم يسبب ضررًا كبيرًا لمطور اللعبة. ومع ذلك، أكد القاضي على الضحايا الحقيقيين والضرر الذي سببته اختراقات كورتاج المتعددة للأفراد والشركات، بما في ذلك Rockstar Games، التي أبلغت عن تكاليف استرداد بقيمة 5 ملايين دولار وآلاف ساعات عمل الموظفين.

كما أُدين عضو آخر في Lapsus $، يبلغ من العمر 17 عامًا ولا يمكن ذكر اسمه بسبب عمره، في نفس المحاكمة. حُكم على المراهق بأمر إعادة تأهيل الشباب لمدة 18 شهرًا، وكان متورطًا في اختراق شركة التكنولوجيا العملاقة Nvidia وBT/EE، فضلاً عن الانخراط في المطاردة والمضايقة.

صدمت عصابة Lapsus $، التي يُعتقد أنها تتألف بشكل رئيسي من المراهقين من المملكة المتحدة والبرازيل، عالم الأمن السيبراني بهجماتها الجريئة على الشركات المتعددة الجنسيات. تسلط أنشطتهم الضوء على مدى ضعف المنظمات التي تحظى بحماية جيدة أمام تسلل المتسللين الأحداث.