انتكاسة قانونية لعضو مجلس إدارة مدرسة لاكوتا داربي بودي

واجهت داربي بودي، عضو مجلس إدارة مدرسة لاكوتا في ولاية أوهايو، انتكاسة أخرى في محاولاتها لإلغاء أمر الحماية المدنية من المطاردة. يتطلب الأمر منها البقاء على بعد 500 قدم من زميلها عضو مجلس الإدارة إسحاق عدي. غاب محامي بودي عن الموعد النهائي لاستئناف الأمر في المحكمة الابتدائية، لكنه ذهب بدلاً من ذلك مباشرة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الثانية عشرة في أوهايو، التي رفضت الطلب. ونتيجة لذلك، رفض القاضي جريج هوارد جميع الطلبات المعلقة، بما في ذلك طلب إنهاء أمر الحماية.

يُطلب من بودي الآن الاستمرار في الابتعاد عن Adi في جميع الأوقات حتى انتهاء الأمر في عام 2025. وهذا يشمل اجتماعات مجلس إدارة المدرسة، والتي لا يمكنها حضورها في حالة حضور Adi. وأشار القاضي هوارد أيضًا إلى أن محامي عدي قدم التماسات بتهمة ازدراء بودي بزعم انتهاك أمر الحماية.

ورداً على القرار، أعلن محامي بودي، روبرت كروسكري، انسحابه من منصبه كمستشار قانوني لها. وانتقد عملية الاستئناف التي قامت بها المحكمة وأعرب عن رأيه بأن قرار منح أمر الحماية كان "خاطئاً بشكل واضح". كما شكك في أهلية عدي ليكون موظفًا عامًا، مستشهدًا بمقاطع فيديو لسلوكه.

أعرب محامي عدي، روبرت ليونز، عن رضاه عن قرار القاضي وزعم أن بودي يواصل انتهاك أمر الحماية من خلال الاستخفاف بعدي عبر الإنترنت. لقد قدم محضرًا جديدًا للمحكمة لجذب الانتباه إلى منشور على Facebook انتقد فيه بودي عدي.

تم انتخاب بودي لعضوية مجلس إدارة المدرسة في عام 2021 وتولى منصبه في عام 2022. وفقًا لقانون ولاية أوهايو المعدل، يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة المدرسة الذين يتغيبون عن الاجتماعات لمدة 90 يومًا وتبين أن ليس لديهم أسباب كافية لغيابهم من مناصبهم.

كان آدي قد قام سابقًا بحملة مع بودي لكنه ادعى في طلبه للحصول على حماية المحكمة أن علاقتهما تدهورت وأن بودي أصبح "عدوانيًا للغاية" تجاهه. وشهدت بودي بأنها لم تكن تقصد أي سوء نية وكانت تعبر عن عدم موافقتها على موقف عدي السياسي.

جادل محامي بودي بأن قانون المطاردة في ولاية أوهايو يُستخدم لإسكات صوت بودي المحافظ. وذكر أنها ستستمر في إعطاء الأولوية لاحتياجات الآباء والأطفال فوق المصالح الخاصة.