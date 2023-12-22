تم إصدار تحذير بشأن الطقس الشتوي لشمال شرق أوهايو

من المتوقع تساقط الثلوج في شمال شرق أوهايو: تحذير من الطقس الشتوي

تم إصدار تحذير من الطقس الشتوي في شمال شرق أوهايو، حيث من المتوقع تساقط الثلوج ليلة الأحد حتى الاثنين. أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن جبهة باردة ثانوية ستمر عبر منطقة البحيرات الكبرى الوسطى، مما يؤدي إلى تشكيل حوض سطحي بالقرب من بحيرة إيري حتى مساء الاثنين. في حين أن المنطقة يمكن أن تتوقع تساقط الثلوج بمقدار بوصتين، فإن احتمال تساقط الثلوج بتأثير البحيرة قد يؤدي إلى تساقط ثلوج أكثر أهمية في شمال غرب بنسلفانيا.

وفي منطقة أكرون-كانتون، تشير التوقعات اليوم إلى سماء غائمة مع ارتفاع يصل إلى حوالي 41 درجة فهرنهايت. من المحتمل أن تتساقط زخات ثلجية خلال الليل، ومن المحتمل أن تكون ممزوجة بالأمطار قبل أن تتحول إلى ثلوج بعد الساعة 2 صباحًا. وستكون درجة الحرارة المنخفضة حوالي 30 درجة فهرنهايت. ومن المتوقع هطول الأمطار بنسبة 70%، مع احتمال تراكم الثلوج الجديدة بأقل من نصف بوصة.

يوم الاثنين، هناك فرصة لهطول زخات ثلجية حتى وقت متأخر بعد الظهر، يعقبها احتمال هطول رذاذ وهبات. سيكون النهار غائمًا في الغالب مع درجة حرارة عظمى تقترب من 35 درجة فهرنهايت والرياح غربية تصل سرعتها من 13 إلى 15 ميلاً في الساعة. وينبغي أن يبقى تراكم الثلوج أقل من نصف بوصة. وفي المساء، قد تكون هناك فرصة لهطول أمطار قبل الساعة 8 مساءً، مع درجة حرارة منخفضة تبلغ حوالي 26 درجة فهرنهايت.

ومن المتوقع أن يأتي يوم الثلاثاء بسماء مشمسة ودرجة حرارة تصل إلى 44 درجة فهرنهايت. ومع ذلك، قد تكون هناك رياح عاصفة من الجنوب تصل سرعتها إلى 26 ميلاً في الساعة. أما في المساء فسيكون غائما جزئيا مع انخفاض درجة الحرارة إلى حوالي 27 درجة فهرنهايت. سيكون الطقس يوم الأربعاء مشمسًا في الغالب مع درجة حرارة تصل إلى 36 درجة فهرنهايت.

في حين أن تحذيرات الطقس الشتوي تنبه السكان إلى المخاطر المحتملة التي يشكلها تساقط الثلوج، فهي أيضًا بمثابة تذكير للناس لاتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل القيادة بأمان، وارتداء ملابس دافئة، وضمان الصيانة المناسبة لممتلكاتهم أثناء الطقس العاصف. ابق على اطلاع بأحدث تقارير الطقس واتبع أي تعليمات أو إرشادات من السلطات المحلية لضمان سلامتك.