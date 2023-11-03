استكشاف عودة ظهور التكنولوجيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين الجيل Z

الجيل الذي نشأ في الثمانينيات والتسعينيات، والمعروف باسم الجيل Y، كان له نصيبه العادل من الهواجس التكنولوجية. ومع ذلك، تبدأ الآن دورة جديدة مع الجيل Z، الذي ينجذب نحو تكنولوجيا أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذا الاتجاه لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل الشركات.

في منتصف شهر أكتوبر، أصدر متجر الملابس الشهير Urban Outfitters، والمعروف بجاذبيته لجيل الألفية، مجموعة من أجهزة iPod الأصلية المجددة. تُباع مشغلات موسيقى Apple المحدثة هذه، المزودة ببطارية جديدة وسعة تخزينية أكبر، عبر الإنترنت بأسعار تتراوح من 200 دولار إلى 350 دولارًا، اعتمادًا على جيل الجهاز. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، استنفد مستخدمو الإنترنت المخزونات بسرعة، على الرغم من عدم الكشف عن الكمية الدقيقة ومدة التوفر.

مثال آخر على هذا الانتعاش هو عودة الحالات الشفافة للأجهزة الإلكترونية، كما أبرز موقع The Verge المتخصص. عرضت هذه الأغلفة الواقية البلاستيكية، التي اشتهرت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الأعمال الداخلية للأدوات الذكية لعشاق التكنولوجيا.

لا يتغذى هذا الاتجاه التكنولوجي القديم على منصات التواصل الاجتماعي فحسب، بل أيضًا على حركة ثقافية أكبر، وفقًا لخبير التسويق أرنو جراناتا. يقدم كل من TikTok وInstagram، المحبوبين من قبل جيل الشباب، لمحات صغيرة من الأفلام الكاملة، وهو التنسيق الذي اكتسب شعبية هائلة. حتى أن شركة Paramount Pictures انضمت إلى ذلك من خلال إطلاق فيلم Mean Girls، وهو فيلم شهير للمراهقين من عام 2004، في 23 جزءًا على منصات التواصل الاجتماعي. أدى ذلك إلى عودة ظهور الميمات التي تضم شخصيات من الفيلم، مثل كادي هيرون (التي لعبت دورها ليندسي لوهان).

يمكن فهم افتتان الجيل Z بأدوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على أنه الوصول إلى خيال التكنولوجيا الذي كان موجودًا أثناء ولادتهم ولكن لم يتم تجربته بشكل كامل أبدًا. إنها الرغبة في التواصل مع وقت ما قبل القلق والشكوك التي يجلبها البلوغ. ويشير أرنود جراناتا إلى أن هذا الشوق إلى أجهزة أبسط، أو حتى أجهزة مضادة للتكنولوجيا، مثل عودة ظهور الهواتف المزودة بلوحات مفاتيح فعلية، يعمل كمصدر راحة وطمأنينة للجيل المولود في عالم يسوده القلق البيئي وانعدام الأمن.

بشكل عام، تمثل هذه العودة إلى تكنولوجيا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين استكشافًا للحنين والمبتكر للماضي بالنسبة للجيل Z، الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة اكتشاف وإعادة تفسير القطع الأثرية الثقافية منذ سنواتهم الأولى. إنه بمثابة تذكير بأنه حتى في المشهد التكنولوجي سريع التقدم، هناك قيمة في إعادة الاتصال بالماضي.

أسئلة وأجوبة

س: لماذا يهتم الجيل Z بتكنولوجيا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟



ج: ينجذب الجيل Z إلى التكنولوجيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كوسيلة للتواصل مع وقت ما قبل مخاوفهم وشكوكهم بشأن المستقبل. إنه يوفر شعوراً بالراحة والحنين.

س: كيف تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في عودة ظهور تكنولوجيا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟



ج: تسمح منصات مثل TikTok وInstagram للجيل Z بإعادة اكتشاف وإعادة تفسير القطع الأثرية الثقافية من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال مشاركة مقاطع الأفلام والميمات والمحتويات الأخرى ذات الصلة.

س: ما هو الدور الذي تلعبه الشركات في هذا الاتجاه؟



ج: لقد أدركت الشركات الطلب على تكنولوجيا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين الجيل Z وتستفيد منها من خلال تجديد الأجهزة المجددة وبيعها، والاستفادة من السوق الذي يحركه الحنين إلى الماضي.

س: لماذا تعود الحافظات الشفافة للأجهزة الإلكترونية؟



ج: كانت الحافظات الشفافة شائعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لأنها سمحت لعشاق التكنولوجيا بعرض الأعمال الداخلية لأجهزتهم. ويعكس عودة هذه الحالات الرغبة في إعادة الاتصال بتلك الجمالية التي تبعث على الحنين.

(مصدر المقال الأصلي: [راديو كندا](https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1988046/generation-z-retour-technologies-annees-2000))