يواجه مسبار فوييجر 1 التابع لناسا مشكلات فنية في الفضاء السحيق

تواجه وكالة ناسا حاليًا صعوبات فنية مع مسبارها فوييجر 1، حيث يؤثر خطأ حاسوبي غامض على اتصالات البيانات الخاصة بها. ويأتي ذلك بعد فقدان الاتصال مع مسبارها التوأم، فوييجر 2، بسبب حادث مؤسف في أغسطس. على الرغم من التحديث السابق في أكتوبر، إلا أن المشكلة المتعلقة بـ "نظام بيانات الرحلة" لمركبة Voyager 1 لا تزال دون حل.

ويعمل العلماء في وكالة ناسا حاليًا على حل المشكلة، ولكن ثبت أنها مهمة معقدة. يبلغ عمر فوييجر 1، التي تم إطلاقها عام 1977 في مهمة لدراسة كوكب المشتري وزحل، أكثر من 46 عامًا وتقع على بعد مليارات الكيلومترات من الأرض.

إن تحديات الاتصال كبيرة، حيث أن فوييجر 1 تبعد حاليًا أكثر من 24 مليار كيلومتر عن كوكبنا، وتستكشف أقصى حدود الكون. وتستغرق الأوامر المرسلة من الأرض حوالي 22 ساعة و30 دقيقة للوصول إلى المسبار، ويتعين على العلماء الانتظار 45 ساعة أخرى للحصول على رد يؤكد نجاح أو فشل محاولاتهم لمعالجة الخلل.

تكمن المشكلة في “نظام بيانات الرحلة” لمركبة Voyager 1، وهو المسؤول عن جمع البيانات من الأجهزة المختلفة الموجودة على متن الطائرة ونقلها إلى الأرض عبر وحدة الاتصالات. ومع ذلك، كانت الوحدة ترسل نمطًا متكررًا من الآحاد والأصفار، مما يجعل البيانات غير قابلة للاستخدام.

وعلى الرغم من إعادة تشغيل نظام بيانات الرحلة، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة. ويقدر مهندسو ناسا أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع لإيجاد حل لهذا الخلل الفني. عمر المسبار وموقعه البعيد يجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر صعوبة.

لقد تجاوزت مهمات فوييجر عمرها الأولي البالغ خمس سنوات بكثير، وتستمر في تقديم رؤى قيمة حول المناطق الخارجية لنظامنا الشمسي. في حين أن مثل هذه المشكلات التقنية قد تؤخر نقل البيانات العلمية والتقنية، إلا أن مجسات فوييجر تظل إنجازات ملحوظة في استكشاف الفضاء.