جينيسيس G80 2025: ترقية أنيقة

ملخص: من المقرر أن تخضع سيارة جينيسيس G80 2025 للعديد من التغييرات في طراز العام القادم، وذلك على خطى شقيقتها سيارة GV80 SUV. في حين أن التحديثات الخارجية بسيطة نسبيًا، فإن التصميم الداخلي يتلقى ترقيات كبيرة، بما في ذلك لوحة القيادة المعاد تصميمها وشاشة رقمية مقاس 27 بوصة. ومع ذلك، قد لا يقدر بعض السائقين أدوات التحكم باللمس المضافة حديثًا لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الكشف الرسمي في عام 2024، لكن من المتوقع أن تحتفظ G80 بنفس خيارات المحرك، بما في ذلك المحركات ذات الأربع والست أسطوانات التي تنتج قوة 300 و375 حصاناً على التوالي، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات. والدفع الرباعي.

ترقية أنيقة لسيارة جينيسيس G80 2025

تم تصميم Genesis G80 2025 لإحداث ضجة بفضل تصميمها الأنيق والمطور. في حين أن التغييرات الخارجية قد لا تكون ملحوظة على الفور، إلا أن نظرة فاحصة تكشف عن تحديثات دقيقة ولكنها مؤثرة. تعد الواجهة الأمامية ذات الشبكة المزدوجة والمصابيح الأمامية MLA (Micro Lens Array) الجديدة من بين التغييرات الملحوظة. كما تم إعادة تصميم المصد الأمامي قليلاً، مما يمنح سيارة G80 Sport مظهراً أكثر عدوانية.

وبالانتقال إلى الجوانب، يلفت الانتباه على الفور إلى العجلات الجديدة مقاس 20 بوصة، والمصممة بنمط مزدوج مكون من خمسة أذرع يشبه مراوح الطائرة، كما توضح جينيسيس بكل فخر. وفي الخلف، تبرز زخرفة تشبه الناشر ذو أطراف مثلثة، تذكرنا بالشبكة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الآن منافذ العادم مخفية، مما يضيف إلى المظهر الجمالي الأنيق والنظيف لسيارة G80.

داخل جينيسيس G80 2025 يمكن العثور على أهم التحديثات. وعلى خطى سيارة GV80، تتميز سيارة السيدان بلوحة عدادات معاد تصميمها، تعلوها شاشة DELO رقمية مقاس 27 بوصة تدمج مجموعة العدادات وشاشة الوسائط المتعددة بسلاسة. ومع ذلك، قد تكون لدى بعض السائقين مشاعر متضاربة بشأن أدوات التحكم باللمس المضافة حديثًا لوظائف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

وقد تلقت الكونسول الوسطي أيضًا عملية تجميل، مع تشطيب جديد يضيف المزيد من الرقي. كما تم تحسين مقبض التحكم الخاص بالشاشة ومحدد التروس أيضًا. علاوة على ذلك، فإن عجلة القيادة الحديثة ذات اللونين، والتي تحافظ على شكلها المسطح في طراز G80 Sport، تكمل الأجواء الفاخرة الشاملة للمقصورة الداخلية.

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول جينيسيس G80 2025 خلال الكشف الرسمي عنها في عام 2024. ومن المتوقع أن تستمر سيارة السيدان في تقديم نفس خيارات المحرك، بما في ذلك متغيرات الأربع والست أسطوانات، بقوة 300 و375 حصانًا على التوالي. وسيتم إقران هذه المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام الدفع الرباعي، مما يضمن تجربة قيادة قوية ومبهجة.