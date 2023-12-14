استراتيجيات جديدة للرياضيين الذين ينتقلون من الرياضة

ملخص: مع اقتراب الرياضيين المحترفين من التقاعد، فإنهم يركزون بشكل متزايد على وضع خطة لمسيرتهم المهنية بعد الرياضة. بالنسبة لكيري إيرفينغ، نجم كرة السلة الأمريكية، فهذا يعني الخوض في عالم ريادة الأعمال وبناء الثروة. بدعم من والده وزوجة أبيه - دريدريك إيرفينغ وشيتيليا رايلي إيرفينغ على التوالي - يعمل كيري إيرفينغ بالفعل على خطوته المهنية التالية. كشفت Shetellia، وهي الرئيس التنفيذي لشركة A11Even Sports والوكيلة السوداء الوحيدة التي تمثل لاعبًا نشطًا في الدوري الاميركي للمحترفين في ذلك الوقت، خلال مقابلة مع البث الصوتي "Earn Your Leisure" أن لديها خططًا كبيرة للمستقبل. وفي العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، تهدف إلى جذب عملاء جدد وتأمين صفقات بقيمة مليار دولار. علاوة على ذلك، فإن الهدف طويل المدى هو نقل أعمال العائلة إلى كيري بمجرد أن يقرر اعتزال كرة السلة. يعتقد شيتيليا أن كايري لديه القدرة على أن يصبح عامل تغيير داخل الصناعة، مستفيدًا من خبرته لدعم اللاعبين الجدد الذين يدخلون هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت أسلوبهم في تأمين صفقة حذاء لكيري بعد خسارة عقده مع شركة نايكي. فبدلاً من القبول بعقد تقليدي مع الحد الأدنى من الملكية، أعطوا الأولوية للتحكم الإبداعي والتسعير والجودة والإنصاف. يعكس هذا القرار رغبتهم في الحفاظ على الملكية والحصول على حصة كبيرة في مساعي Kyrie المستقبلية.

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خلق فرص جديدة: الرياضيون يحتضنون مشاريع جديدة بعد التقاعد

ملخص: يستكشف الرياضيون المحترفون المتقاعدون بشكل متزايد طرقًا متنوعة لتأمين مستقبلهم المالي بما يتجاوز حياتهم المهنية الرياضية. يتخذ كيري إيرفينغ، نجم الدوري الاميركي للمحترفين، خطوات استباقية جنبًا إلى جنب مع والده دريدريك إيرفينغ وزوجة أبيه شيتيليا رايلي إيرفينغ، لإعادة تحديد مسار حياته المهنية. شاركت Shetellia، الرئيس التنفيذي لشركة A11Even Sports والوكيلة السوداء الوحيدة التي تمثل لاعبة نشطة في الدوري الاميركي للمحترفين، رؤى حول رحلتها كامرأة سوداء في مهنة يهيمن عليها الذكور في الغالب خلال مقابلة على البودكاست "Earn Your Leisure". وبالنظر إلى المستقبل، فإن رؤيتها تمتد إلى ما بعد تقاعد كايري. على مدى السنوات القليلة المقبلة، تهدف شركة Shetellia إلى توسيع محفظة عملائها وإدارة صفقات بقيمة مليار دولار. علاوة على ذلك، فهي تخطط لتوريث أعمال العائلة، مما يضمن مشاركة كايري النشطة في صنع القرار بمجرد انتهاء رحلته في كرة السلة. تعتقد شيتيليا أن Kyrie لديها القدرة على إحداث ثورة في الصناعة والعمل كمحفز للتغيير، مما يفيد اللاعبين الطموحين الذين يدخلون هذا المجال. في نفس المقابلة، روت أسلوبهم في تأمين صفقة حذاء لكيري بعد انتهاء عقده مع شركة نايكي. فبدلاً من قبول اتفاقية تقليدية، أعطوا الأولوية لعناصر مثل الحرية الإبداعية، والأسعار التنافسية، والجودة العالية، وملكية كبيرة للأسهم. ومن خلال التركيز على هذه العوامل، يتصور كايري وفريقه مستقبلًا يتمتع بقدر أكبر من السيطرة على علامتهم التجارية وحصة أكبر في القيمة المحتملة التي يمكن أن تولدها.