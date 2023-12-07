Apple تُحدث ثورة في تجربة Siri باستخدام الميكروفون المحدث في iPhone 16

من المقرر أن تجري شركة Apple تحسينًا رائدًا على مساعدها الصوتي، Siri، مع ترقية كبيرة للميكروفون في هاتف iPhone 16 القادم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز ميزات أجهزتها وبرامجها، وفقًا لما ذكرته شركة Apple الشهيرة. محلل أبل مينغ تشي كو.

يؤكد كو أنه من أجل الترويج للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، من الضروري تحسين معالجة الإدخال الصوتي من خلال تحسين ميكروفون سيري. سيتمتع الميكروفون الجديد في iPhone 16 بنسبة إشارة إلى ضوضاء أفضل، مما سيعزز تجربة Siri بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، ستتميز بمقاومة محسنة للماء، مما يضمن المتانة وطول العمر.

تتوافق ترقية الميكروفون هذه مع التقارير السابقة التي تشير إلى أن Apple تخطط لتسليط الضوء على ميزات Siri المحسنة كنقطة بيع رئيسية لجهاز iPhone 16. وسيعتمد دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) في Siri وطموحات الذكاء الاصطناعي التوليدية من Apple بشكل كبير على الصوت المحسن. معالجة الإدخال التي يوفرها الميكروفون الذي تمت ترقيته.

علاوة على ذلك، لا يدعم تقرير Kuo توقع ميزات Siri الجديدة المدعومة من LLMs في iOS 18 فحسب، ولكنه يعزز أيضًا الشائعات القائلة بأن ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية على الجهاز قد تكون حصرية لطرز iPhone 16.

كشف أحدث استطلاع أجراه Kuo أن AAC وGoertek هما الموردان المختاران للميكروفون في iPhone 16. وسيستفيد كلا الموردين بالتساوي من ترقية المواصفات. ويتوقع كو أن متوسط ​​سعر بيع الميكروفونات لكل هاتف iPhone 16 سيرتفع بنسبة 100-150% على الأقل مقارنة بطراز iPhone 15 السابق، مما يؤدي إلى نمو كبير في الإيرادات والأرباح لكل من AAC وGoertek.

ومن خلال ترقية الميكروفون هذه، تتخذ Apple خطوة حاسمة نحو إحداث ثورة في تجربة Siri وترسيخ التزامها بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يعرض iPhone 16 القدرات القوية لـ Siri ويفتح أبوابًا جديدة للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمستخدمين تفاعلًا أكثر سهولة وسلاسة مع أجهزتهم.