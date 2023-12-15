حصل الآلاف من سكان ولاية أوريغون على الرأفة بسبب المخالفات المرورية غير المدفوعة

في تطور حديث، أصبح لدى الآلاف من سكان ولاية أوريغون الآن الفرصة لاستعادة رخص القيادة الخاصة بهم التي تم تعليقها بسبب المخالفات المرورية غير المدفوعة. أصدرت الحاكمة تينا كوتيك أمرًا عفوًا جماعيًا، على خطى سلفها، الحاكمة كيت براون، التي أصدرت عفوًا عن أكثر من 8,000 من سكان ولاية أوريغون الذين واجهوا وضعًا مماثلاً قبل عام واحد فقط.

وبموجب أمر كوتيك، سيتم العفو عن أكثر من 10,000 فرد تم إلغاء رخص قيادتهم فقط بسبب الغرامات غير المدفوعة المتعلقة بالمخالفات المرورية، مثل مخالفات السرعة. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا العفو لا ينطبق على أولئك الذين تم تعليق تراخيصهم بسبب جرائم مرورية أكثر خطورة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول.

يسلط أمر الحاكم الضوء على أن أمر براون لعام 2022 لم يشمل جميع الأفراد الذين استوفوا معايير العفو، ومنذ ذلك الحين قامت إدارة المركبات الآلية في ولاية أوريغون (DMV) بتحديث قائمة الأهلية. لتسهيل العملية، تم توجيه محاكم المقاطعات لتحديث سجلاتها وإخطار DMV على الفور بالأفراد المؤهلين لاستعادة الترخيص. بمجرد الإخطار، يمكن للأفراد المؤهلين الاتصال بـ DMV ودفع رسوم قدرها 75 دولارًا لاستعادة امتيازات القيادة الخاصة بهم.

وعلى الرغم من أمر العفو السابق الذي أصدره براون بحق 8,300 شخص، إلا أن نسبة صغيرة فقط هي التي استغلت الفرصة حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وفقًا لوزارة النقل في ولاية أوريغون، تمت إعادة أقل من 1,200 ترخيص، في حين تمت الموافقة على إعادة أكثر من 4,500 ترخيص، ولكن لم يتم المضي قدمًا بعد في الخطوات اللازمة. لا يزال الأفراد المتبقون البالغ عددهم 1,350 شخصًا قد قاموا بتعليق أو إلغاء التراخيص بسبب التأخير في تأكيد المحكمة أهليتهم للحصول على Oregon DMV.

بالنسبة لأي شخص يتساءل عن أهليته، يتضمن الأمر التنفيذي الصادر عن كوتيك قائمة بالأفراد المؤهلين لإعادتهم إلى مناصبهم، كما هو الحال مع أمر براون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد الاتصال بـ DMV على الرقم 503-945-5000 أو الوصول إلى مركز الخدمة عبر الإنترنت الخاص بالوكالة على dmv2u.oregon.gov لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين أم لا.

كان التأثير غير المتناسب لتعليق التراخيص على أساس الديون على سكان ولاية أوريغون ذوي الدخل المنخفض مصدر قلق أثاره مركز أوريغون القانوني. ومن الممكن أن يؤدي مثل هذا التعليق إلى صعوبات في الحصول على عمل أو الاحتفاظ به، في حين يؤدي أيضاً إلى تفاقم الأعباء المالية للأفراد إذا تم تغريمهم بسبب القيادة برخصة موقوفة.

يهدف أمر الرأفة الأخير هذا إلى توفير الراحة للآلاف من سكان ولاية أوريغون المثقلين بغرامات المخالفات المرورية غير المدفوعة وتمكينهم من استعادة رخص القيادة الخاصة بهم، وبالتالي مساعدتهم في التغلب على التحديات المرتبطة واستعادة امتيازات القيادة الخاصة بهم.