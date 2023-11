مقال جديد: تعقيد ترشيحات جوائز اللعبة: الكشف عن الجواهر غير المرئية

أعلنت The Game Awards، التي استضافها Geoff Keighley، مؤخرًا عن ترشيحاتها لحدث هذا العام، حيث سلطت الضوء على أفضل الألعاب لعام 2023. وتضم القائمة عناوين معروفة على نطاق واسع مثل Baldur's Gate 3، وThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، وResident Evil. 4 طبعة جديدة. ومع ذلك، أعرب العديد من اللاعبين المتحمسين وعشاق الصناعة عن مخاوفهم بشأن الألعاب التي تم التغاضي عنها والتعقيدات التي تنطوي عليها عملية الاختيار.

يتم تحديد ترشيحات جوائز اللعبة من خلال تصويتات من 120 وسيلة إعلامية حول العالم. وفي حين أن هذا النهج يهدف إلى تقديم منظور شامل، إلا أنه يؤدي حتماً إلى ظهور ألعاب معينة تحت الرادار. من المهم أن تتذكر أنه من المستحيل عمليًا لأي شخص أن يلعب ويقيم كل لعبة تم إصدارها في عام معين. تمنع قيود الوقت حتى اللاعبين الأكثر تفانيًا من تجربة كل ما تقدمه الصناعة.

علاوة على ذلك، فإن الفئات نفسها يمكن أن تكون مصدرًا للارتباك. إن إدراج عناوين مثل Dave The Diver، وهو منتج لشركة تبلغ قيمتها مليار دولار، في فئة أفضل لعبة مستقلة يثير الدهشة. إن وجود فئات مثل أفضل لعبة Indie لأول مرة وGames for Impact يشير إلى وفرة الألعاب الصغيرة الاستثنائية التي غالبًا ما تكافح من أجل التنافس ضد الأفلام الضخمة التي ينتجها كبار اللاعبين في الصناعة.

كما أن الخطوط الفاصلة بين الأنواع غير واضحة، مما يجعل التصنيف مهمة صعبة. تثير ألعاب مثل Final Fantasy XVI، بمزيجها من عناصر الحركة وعناصر RPG، تساؤلات حول المكان الذي يجب أن تنتمي إليه. من ناحية أخرى، يبدو أن Octopath Traveler II قد تم التغاضي عنه تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ألعابًا مثل Armored Core VI، والتي تتعمق في موضوعات أقل استكشافًا مثل الآليات وسرد القصص الدقيق، تفشل أحيانًا في الحصول على التقدير الذي تستحقه.

مما لا شك فيه أن العديد من اللاعبين لديهم قائمة شخصية من الألعاب التي تم تجاهلها بشكل غير عادل والتي تستحق التقدير. نحن نشجع القراء على مشاركة آرائهم في التعليقات أدناه، وسنقدم ملخصًا للحالات الأكثر إلحاحًا. إن ترشيحات جوائز الألعاب هي مجرد قمة جبل الجليد، وهناك بحر واسع من تجارب الألعاب في انتظار اكتشافها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الغرض من جوائز اللعبة؟

جوائز الألعاب هي حدث سنوي يكرم الإنجازات المتميزة في صناعة ألعاب الفيديو. إنه يحتفل بأفضل الألعاب ويكرم المطورين والفنانين والموسيقيين والمواهب الإبداعية الأخرى التي تقف وراءهم.

كيف يتم تحديد ترشيحات جوائز اللعبة؟

ويتم تحديد الترشيحات من خلال تصويت لجنة مكونة من 120 وسيلة إعلامية في جميع أنحاء العالم. يقدم كل منفذ اختياراته، ويتم احتساب الترشيحات على أساس هذه الأصوات.

لماذا يتم إغفال بعض الألعاب في الترشيحات؟

نظرًا للعدد الكبير من الألعاب التي يتم إصدارها كل عام، فمن الصعب على الناخبين لعب كل لعبة وتقييمها. تؤدي قيود الوقت والتفضيلات الشخصية حتمًا إلى التغاضي عن بعض الألعاب.

ما هي بعض التحديات في تصنيف الألعاب لجوائز اللعبة؟

قد يكون التصنيف صعبًا لأن الألعاب غالبًا ما تطمس الخطوط الفاصلة بين الأنواع. قد تحتوي بعض الألعاب على عناصر يمكن أن تتناسب مع فئات متعددة، مما يجعل من الصعب وضعها في فئة واحدة.

كيف يمكن للاعبين التعبير عن آرائهم حول الترشيحات؟

يمكن للاعبين مشاركة آرائهم وتقديم الدعم للألعاب التي يعتقدون أنها تم تجاهلها بشكل غير عادل في الترشيحات من خلال التعليق على المقالات ذات الصلة أو مناقشات المنتدى.