أفضل عروض الهواتف في الوقت المناسب للجمعة السوداء

هل تبحث عن صفقة رائعة على خطة هاتف جديدة؟ لا تنظر أبعد من Koodo، العلامة التجارية الفرعية لشركة Telus. مع اقتراب الجمعة السوداء، تقدم Koodo بعض الخصومات المذهلة التي لن ترغب في تفويتها.

إحدى الصفقات المميزة من Koodo هي الخطة التي توفر 40 جيجابايت من البيانات مقابل 40 دولارًا فقط. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من البيانات، فلديهم خطة تمنحك 50 جيجابايت مقابل 55 دولارًا فقط. وإذا كنت مستخدمًا حقيقيًا متعطشًا للبيانات، فإن خطتهم البالغة 65 دولارًا ستوفر لك مساحة هائلة تبلغ 60 جيجابايت. ولكن هذا ليس كل شيء، فهذه الخطط تأتي أيضًا مع خدمة Amazon Prime المجانية لمدة ثلاثة أشهر.

بالإضافة إلى بدلات البيانات السخية، تأتي خطط Koodo مع بعض الامتيازات الرائعة. مع كل خطة، ستستمتع بدقائق ورسائل غير محدودة على مستوى كندا للنصوص والصور. ستحصل أيضًا على بريد صوتي مميز، ورسائل نصية قصيرة دولية غير محدودة (من كندا)، وبيانات متجددة، وباقة غير محدودة للمسافات الطويلة. من الواضح أن Koodo تبذل قصارى جهدها لمنح عملائها أفضل صفقة ممكنة.

ودعنا لا ننسى الهواتف نفسها. لدى Koodo بعض العروض الرائعة على الموديلات الشهيرة. إذا اخترت خطة Tab Plus، فيمكنك الحصول على Pixel 7 مجانًا. يأتي هذا الهاتف الذكي الأنيق مزودًا بمساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، مما يجعله مثاليًا لجميع الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات الخاصة بك. إذا كنت تفضل سلسلة Galaxy، فيمكنك الحصول على أحدث هاتف Galaxy S23 FE مقابل 5 دولارات شهريًا فقط. وإذا كنت تبحث عن شيء أكثر تميزًا، فإن Z Flip 5 متاح مقابل 0 دولار أمريكي مقدمًا على خطة Tab Plus، مع دفعة شهرية قدرها 30 دولارًا أمريكيًا. أو، إذا كنت تتطلع إلى هاتف Pixel 8 القادم، فيمكنك الحصول عليه مقابل 0 دولار أمريكي مقدمًا باستخدام خطة Tab Plus ودفع 21.29 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا، بالإضافة إلى خطتك.

لا تفوت هذه العروض المذهلة من Koodo. تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بهم لتصفح جميع العروض والعثور على الخطة والهاتف المثاليين لك.

الأسئلة المتكررة

1. هل يمكنني التبديل إلى Koodo إذا كنت أعمل حاليًا مع مزود آخر؟

نعم، يمكنك التبديل إلى Koodo حتى لو كنت حاليًا مع مزود آخر. ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك بعض الرسوم أو المتطلبات المرتبطة بالتبديل، لذا من الأفضل الاتصال بـ Koodo مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات.

2. ما هي مدة استمرار هذه الصفقات؟

قد تختلف المدة المحددة لهذه الصفقات، لذا يُنصح بزيارة موقع Koodo الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة.

3. هل يمكنني الاحتفاظ برقم هاتفي الحالي إذا قمت بالتبديل إلى Koodo؟

نعم، يمكنك عادة الاحتفاظ برقم هاتفك الحالي عند التبديل إلى Koodo. أثناء عملية التسجيل، سيكون لديك خيار نقل رقمك الحالي. سوف يرشدك Koodo خلال الخطوات اللازمة لضمان الانتقال السلس.

4. هل تم تضمين Amazon Prime في الخطة مجانًا؟

نعم، تتضمن بعض خطط Koodo اشتراكًا مجانيًا لمدة ثلاثة أشهر في Amazon Prime. ومع ذلك، بعد الفترة الترويجية، قد تكون هناك رسوم إضافية إذا اخترت الاستمرار في اشتراك Amazon Prime. من الأفضل مراجعة الشروط والأحكام أو الاتصال بـ Koodo لمزيد من التفاصيل.

5. هل هذه العروض متاحة في جميع مناطق كندا؟

عادةً ما تكون صفقات هاتف Koodo متاحة على مستوى البلاد، ولكن يُنصح دائمًا بالتحقق من موقع الويب الخاص بهم أو الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بهم للتأكد من توفرها في منطقتك المحددة.