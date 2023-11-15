Kodak Slide N Scan: نهج جديد لمسح الأفلام

يوفر ماسح الأفلام الرقمي Kodak Slide N Scan منظورًا جديدًا لمسح الأفلام بميزاته وتصميمه الفريد. على الرغم من أنه يظل خيارًا مناسبًا للميزانية، إلا أن Slide N Scan يتبع نهجًا مختلفًا مقارنة بنظيره الأقل تكلفة قليلاً، Kodak Scanza. الميزة البارزة في Slide N Scan هي شاشته الأكبر. على عكس شاشة Scanza مقاس 3.5 بوصة، يأتي جهاز Slide N Scan بشاشة مقاس 5 بوصة أو 7 بوصة. يوفر اختيار الشاشة مقاس 7 بوصات تجربة بصرية أكثر سهولة دون فرق كبير في السعر.

يستخدم كل من Slide N Scan وScanza مصدر ضوء LED ومستشعر CMOS بدقة 14 ميجابكسل لمسح الفيلم ضوئيًا. تلتقط هذه الآلية إطارًا كاملاً من الفيلم الإيجابي أو السلبي، أو شريحة مثبتة، في عملية مسح واحدة. يوفر Slide N Scan مجموعة من أنواع دعم الأفلام، بما في ذلك شرائح 135 و126 و110 و50 مم، وذلك بفضل حامل الشريحة الرئيسي ومحولات الإدخال.

أحد الاختلافات الملحوظة بين Slide N Scan وScanza هو مصدر الطاقة. يتم تشغيل Slide N Scan عبر منفذ USB-C، بينما يستخدم Scanza مقبس USB-B صغير. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Slide N Scan لا يتطلب اتصالاً بالكمبيوتر لإجراء المسح الضوئي، مما يجعل الاعتماد على منفذ USB غير ضروري إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن جهاز Slide N Scan يتميز بمنفذ HDMI، إلا أن كابل HDMI غير متضمن في العبوة.

من حيث الأداء، يثبت Slide N Scan أنه ماسح ضوئي سريع، قادر على مسح إطارات مقاس 35 مم في أقل من ثانيتين. ومع ذلك، وجدنا أن تصحيحات الألوان والتعرض التلقائية الافتراضية في Slide N Scan تميل إلى إنتاج نتائج أكثر قتامة للأفلام السلبية ونتائج أكثر سطوعًا للورق الشفاف الملون مقارنةً بـ Scanza.

بشكل عام، يوفر Kodak Slide N Scan تجربة مسح ضوئي فريدة بفضل شاشته الكبيرة ودعم الأفلام متعدد الاستخدامات. على الرغم من أن الأمر قد يتطلب بعض التعديل اليدوي للحصول على أفضل النتائج، إلا أنه يظل خيارًا مناسبًا للميزانية لأولئك الذين يتطلعون إلى رقمنة مجموعة أفلامهم.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكن تشغيل Slide N Scan بواسطة محول تيار متردد؟

لا، يتم تشغيل Slide N Scan من خلال منفذ USB-C ولا يأتي مزودًا بمحول تيار متردد. يمكن للمستخدمين إما استخدام المحول الخاص بهم أو تشغيل الماسح الضوئي من خلال منفذ USB على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

2. ما هي أنواع الأفلام التي يدعمها Slide N Scan؟

يدعم Slide N Scan شرائح 135 و126 و110 و50 ملم. يتميز بحامل شريحة رئيسي للشرائح المثبتة ومحولات إدخال لشرائط الأفلام مقاس 35 مم و126 و110.

3. هل يأتي جهاز Slide N Scan مزودًا بكابل HDMI؟

لا، لا يأتي جهاز Slide N Scan مزودًا بكابل HDMI. ومع ذلك، فهو يحتوي على منفذ HDMI، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل الماسح الضوئي بجهاز تلفزيون أو شاشة كمبيوتر لتشغيل الصور.